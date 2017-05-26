طالب النائب عسكر العنزي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد برفع شرط السن للقبول في السلك العسكري ليكون حتى 36 عاما ليتمكن جميع الشباب الكويتيين وأبناء الكويتيات والبدون من القبول في وزارة الدفاع.

وقال عسكر في تصريح صحافي: إننا نتمنى سرعة إصدار الوزير الخالد هذا القرار مشيرا إلى أن أبناء الكويتيات والبدون معظمهم شباب تخطوا سن الـ30 عاما ونثق في إدراك الوزير الخالد لهذا البعد الإنساني.

وتقدم عسكر باقتراح برغبة في هذا الشأن جاء في مقدمته: يشهد الالتحاق بالسلك العسكري إقبالا شديدا من الشباب الكويتي وأبناء الكويتيات والبدون لينالوا شرف الخدمة في الجيش الكويتي والمشاركة في الدفاع عن الكويت وحماية حدودها مستكملين مسيرة الآباء والأجداد الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة الكويت وحريتها.

ونظرا لأن معظم المواطنين وأبناء الكويتيات والبدون شباب تخطوا سن الـ 30 عاما فإنه بات من الضروري رفع سن القبول في السلك العسكري إلى 36 عاما ليتمكن الكويتيون وأبناء الكويتيات والبدون من اللحاق بزملائهم ويتم قبولهم في وزارة الدفاع.

لذا أقترح رفع شرط السن للقبول في السلك العسكري بوزارة الدفاع للكويتيين وأبناء الكويتيات والبدون ليكون حتى 36 عاما.