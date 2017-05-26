بدر السهيل

ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة في اجتماعها أمس قانون الصندوق الوطني لتحسين بيئة الأعمال والتعديلات المقترحة عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب راكان النصف في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعها العاشر لمناقشة قانون الصندوق الوطني والتعديلات عليه.

وأوضح النصف انه تم الانتهاء من مناقشة 12 مادة من أصل 35 مادة يتكون منها القانون وسيتم استكمال المناقشة في الاجتماع المقبل.

وأعرب النصف عن أمله بأن تنتهي اللجنة من قانون الصندوق الوطني في أقرب وقت حتى يتم رفع تقريره إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.