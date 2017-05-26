استكملت لجنة البيئة في اجتماعها أمس التحقيق في قضية نفوق الأسماك بحضور ممثلي وزارة الأشغال وهيئة الصناعة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي ان وزارة الأشغال قدمت إفادتها مكتوبة ووعدت الهيئة العامة الصناعة بتقديم إفادة مكتوبة، ومن ثم سيتم إعداد التقرير ويكون جاهزا نهاية الأسبوع المقبل ووفق المدة التي كلفنا فيها المجلس والتي كانت شهرا.

وأوضح الدمخي أن اللجنة اشترطت على الجهتين ان تكون إفادتهما حول القضية مكتوبة أسوة بطلبها في الاجتماع السابق من الهيئة العامة البيئة تقديم تقرير مكتوب.

وأضاف أن الاجتماع كان استكمالا لاجتماع سابق مع الهيئة العامة للبيئة، وأن وزارة الأشغال وهيئة الصناعة وجهتا الاتهامات لمجارير الأمطار التي تستخدم للصرف الصحي.