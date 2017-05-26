موسى أبو طفرة - سامح عبدالحفيظ- رشيد الفعم - سلطان العبدان

أكدت مصادر برلمانية ان وزارة التجارة قامت بإدخال نظام التعامل الإسلامي مؤخرا على تعاملات قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قام باعتماد هذا المبدأ مع استمرار العمل بالنظام السابق على ان يتم تطبيق التوجه الجديد من خلال التعديل على القانون، خصوصا ما يتعلق بتحصيل الرسوم.

من جانب آخر، استكملت لجنة البيئة في اجتماعها امس التحقيق في قضية نفوق الأسماك بحضور ممثلي وزارة الأشغال وهيئة الصناعة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي ان وزارة الأشغال قدمت إفادتها مكتوبة، ووعدت الهيئة العامة للصناعة بتقديم إفادة مكتوبة، ومن ثم سيتم إعداد التقرير وسيكون جاهزا نهاية الأسبوع المقبل.

وأمس، ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة في اجتماعها قانون الصندوق الوطني لتحسين بيئة الأعمال والتعديلات المقترحة عليه.



وقال رئيس اللجنة النائب راكان النصف: تم الانتهاء من مناقشة 12 مادة من أصل 35 مادة يتكون منها القانون وسيتم استكمال المناقشة في الاجتماع المقبل.