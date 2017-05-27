دعا النائب د.حمود الخضير وزارة الصحة إلى اتخاذ قرار يقضي بالسماح باستمرار العمل في مستوصف منطقة صباح الأحمد لمدة 24 ساعة في اليوم بهدف خدمة مواطني المنطقة وتخفيف الضغط عن المستشفيات مع تزويده بكل الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة اللازمة لتمكينه من أداء دوره في خدمة أهالي المنطقة.

وقال في اقتراح برغبة تقدم به إلى رئيس مجلس الأمة إن الخدمات الطبية المتميزة هي من أهم ما يحتاج إليه الفرد، إلا أن الأهم من ذلك هو تفادي التأخير في علاج الحالات الحرجة ما يتطلب مواصلة العمل في المركز الصحي بمنطقة صباح الأحمد 24 ساعة يوميا ولمدة سبعة ايام في الأسبوع أسوة بالمستوصفات في المناطق الأخرى بهدف تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لسكان المنطقة.