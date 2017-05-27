وجّه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن تصريح الوزير لإحدى المجلات الاقتصادية بأن الاستدامة المالية للدولة لن تستمر على المدى الطويل، وعما ذكرته إحدى الصحف المحلية بأن الكويت تستورد مليار لتر بنزين بـ 500 مليون دينار سنويا. ونص السؤال على الآتي: بشأن تصريحكم في مجلة «ارابيان بيزنس» بأن الاستدامة المالية للدولة لن تستمر على المدى الطويل، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما الأدلة والدراسات التي استند إليها الوزير في ذكر هذه الجمل مرارا وتكرارا؟ مع تزويدي بنسخة منها.

2 ـ كم يقدر سعر برميل النفط في ميزانية السنوات الخمس المقبلة، حسب الخطة الإنمائية الخمسية، وكم تقدير الإيراد الحقيقي للميزانية خلال الفترة ذاتها في كل مصادر الدخل الخارجية والداخلية سواء من بيع النفط أو الاستثمارات؟

3 ـ هل أثر تصريح وزير المالية على تسويق السندات والصكوك للبلاد؟ مع تزويدي بنسخة من خطة عمل لجنة تسويق السندات الكويتية كاملة منذ بدء عملها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

4 ـ نشرت صحيفة «القبس» في 2 الجاري أن الكويت تستورد مليار لتر بنزين بـ 500 مليون دينار سنويا، إذا كان الخبر صحيحا يرجى تزويدي بسبب هذا الإجراء، وما طريقة الاستيراد، ومن أي دولة، وكم أسعار الاستيراد، وهل هناك وكيل بين الكويت ومصدر البيع؟