استمرار العمل في مستوصف منطقة «العيون» على مدار أربع وعشرين ساعة لخدمة الأهالي



قدم النائب عبدالله فهاد عدة اقتراحات برغبة جاء فيها: نظرا لارتفاع تكاليف الحياة التي ترهق ميزانية الموظف، كما اصبحت مصادر الانفاق لا تكفي لمواجهة الحالات الطارئة والملحة، وسعيا لحل هذه المشكلة.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

(نص الاقتراح)

«منح الموظف حق استبدال أيام الإجازة الدورية التي لم يتمتع بها خلال السنة ببدل نقدي يصرف له براتب شهر كامل على ألا تزيد أيام الإجازة على شهر في كل سنة».

كما قدم فهاد التالي: يعاني المرضى والمسنون وذوو الاحتياجات الخاصة من المواطنين القاطنين بمنطقة «العيون» من إغلاق المستوصف يوميا في الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وكذلك إغلاق المستوصف الطبي نهائيا يومي الجمعة والسبت.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

(نص الاقتراح)

استمرار العمل في مستوصف منطقة «العيون» على مدار أربع وعشرين ساعة لخدمة أهلي منطقة العيون والمناطق المجاورة لها وذلك طوال أيام الأسبوع مع تزويده بجميع الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة اللازمة لخدمة سكان المنطقة».

واقترح فهاد ما يلي: لما كانت الغاية من صرف بدل علاوة ترقية المدير ومساعد المدير ورئيس القسم بالمدارس الذين يجتازون الاختبار المقرر لها بنجاح هو تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

(نص الاقتراح)

صرف بدل علاوة ترقية المدير ومساعد المدير ورئيس القسم بالمدارس الذين يجتازون الاختبار المقرر لهم.

كما قدم فهاد التالي: نظرا لتكرار الحوادث عند إشارات المرور، وما ينجم عنها من وفيات وتعطل لحركة المرور، وسعيا لتقليل نسبة الوفيات وتحقيق الانسيابية المرورية.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

(نص الاقتراح)

«وضع جهاز العد التنازلي وكاميرات (رادار) عند إشارات المرور».

واقترح فهاد التالي: نظرا لأن منفذ السالمي الحدودي هو واجهة للدولة للقادمين إليها.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

(نص الاقتراح)

«عمل صيانة شاملة لمنفذ السالمي الحدودي».

وقدم النائب عبدالله فهاد الاقتراح التالي: لما كانت الوظيفة إحدى أساسيات الحقوق الإنساني في المجتمع المدني وهي أحد الضمانات للحياة الكريمة وضمانة اقتصادية، ولما كان هناك عزوف عن الكويتيين عن شغل وظيفة طباع ـ سكرتير ـ مساح وكان هناك العديد من غير محددي الجنسية لديهم مؤهلات سواء جامعيين أو دبلوم أو ثانوية وغيرها، ولما كان هذا الاقتراح يساهم في العديد من الجوانب الوطنية والإنسانية ومنها الإسهام في معالجة التركيبة السكانية.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

(نص الاقتراح)

تعيين غير محددي الجنسية (البدون) في جميع وزارات الدولة لشغل وظيفة (طباع ـ سكرتير ـ مساح) والوظائف الإدارية الأخرى مما يعزف عن اشغالها الكويتيون.

واقترح أخيرا ما يلي:

نظرا لما يعانيه مرتادو اسطبلات الخيل في منطقة السالمية من اختناقات مرورية بسبب وجود مدخل ومخرج واحد فقط مما يعطل اصحاب الاسطبلات عن تأدية أعمالهم بالشكل المطلوب.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

(نص الاقتراح)

1 ـ فتح مدخل جديد للدخول والخروج من اسطبلات الخيل في منطقة السالمي.

2 ـ صيانة المدخل والمخرج الحالي وإنارته.