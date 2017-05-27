قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقـاق للعسكــــريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد خلال الفترة من 26/2/1991 حتى 28/4/2008، وجاء الاقتراح ما يلي:

مادة أولى

يمنح معاشات استثنائية للكويتيين من ضباط الصف والأفراد العسكريين ممن تقاعد وانتهت خدمته بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع - الداخلية - الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء وذلك خلال الفترة من 26/2/1991 حتى تاريخ 28/4/2008 ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار اليهم.

مادة ثانية

يمنح المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.

مادة ثالثة

تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين باحكام هذا القانون، على ان تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها، كما تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع - الداخلية - الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي

من الملاحظ في التشريعات القانونية ومنها القانون الذي تم التصويت عليه بالمجلس والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن منح المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق انها ركزت على شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين في الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع - الداخلية - الحرس الوطني) الادارة العامة للإطفاء ما بعد تاريخ 28/4/2008 وتجاهلت شريحة مهمة من المتقاعدين وهم ضباط الصف والافراد العسكريين منذ الفترة من 26/2/1991 حتى 28/4/2008 الذين أفنوا حياتهم في العمل العسكري وشاركوا في حرب التحرير والذود عن حرية الوطن.