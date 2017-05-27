موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري - رشيد الفعم

أحالت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية رسميا أمس الأول مسودة قانون الرياضة الجديد إلى وزارة الشباب لتدور بذلك عجلة رفع الإيقاف الدولي. مصدر برلماني أبلغ «الأنباء» بأن الحكومة ممثلة بوزارة الشباب تسلمت مسودة القانون الذي يلبي متطلبات الجهات الدولية بعد صياغته للوصول إلى الحد الأدنى منه للتوافق نحو رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية. وأضاف المصدر انه ستتم الاسبوع الجاري ترجمة المسودة إلى اللغة الإنجليزية تمهيدا لرفعها إلى الهيئة الدولية لـ«الفيفا» واللجان التابعة لها.

وبين المصدر ان الحكومة ستتوجه بوفد رسمي من هيئة الشباب الى الجهات الدولية بعد ترجمة مسودة القانون الجديد ومعرفة أوجه الاختلاف، متوقعا أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.