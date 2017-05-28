من هم رؤساء لجان التعيين في وزارة العدل خلال الفترة من 1 أبريل 2015 حتى تاريخه؟

وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب حول التعيينات في وزارة العدل.

وقال النصف في مقدمة السؤال: نظرا لازدياد أعداد المتقدمين للعمل وخريجي المؤسسات التعليمية المختلفة يعاني الشباب الكويتي من الجنسين في الحصول على الوظيفة الحكومية وينتظر دورا في نظام الخدمة المدنية حتى يستحق التعيين، وحيث إن وزارة العدل تملك صلاحية التعيين وفقا للباب الخامس بالإضافة للباب الأول.

وطالب النصف بتزويده بالآتي: كم عدد الذين تم تعيينهم في وزارة العدل من الكويتيين أو غير الكويتيين على الباب الخامس أو بالعقود المؤقتة أو أي صفة تعاقدية أخرى من 1 أبريل 2015 حتى تاريخه مفصلا لكل سنة على حدة وموضحا المؤهلات الدراسية وجنسية كل موظف؟ وهل تم تعيين أي موظف غير كويتي في وزارة العدل من دون إجراء مقابلة وظيفية له عن طريق لجنة التعيينات في الوزارة خلال الفترة من 1 أبريل 2015 حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بالأعداد والمؤهلات والوظائف التي تنطبق عليها هذه الحالة مع تزويدي بنسخة من قرارات التعيين.



وهل قامت لجان التعيين في وزارة العدل بإجراء مقابلات للمتقدمين للوظائف من غير الكويتيين خلال الفترة من 1 أبريل 2015 حتى تاريخه؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فيرجى تزويدي بنسخة من محاضر اجتماعات تلك اللجان وكشف يتضمن جنسيات أولئك المتقدمين موضحا به إن كان المتقدم (خليجيا أو عربيا أو أجنبيا) ونوع الوظائف المتقدمين لها والجهات التي سيلتحقون بها في وزارة العدل وعدد الدرجات المخصصة لهم للتعيين.



وهل يوجد موظفون غير كويتيين تمت إحالتهم للتجربة لإبداء الرأي بصلاحيتهم للتعيين في إدارات الوزارة المختلفة من 1 أبريل 2015 حتى تاريخه ولم تصدر لهم قرارات تعيين حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بأعداد أولئك المحالين ومؤهلاتهم والوظائف المحالين لها وجنسيتهم.



ومن هم رؤساء لجان التعيين في وزارة العدل خلال الفترة من 1 أبريل 2015 حتى تاريخه؟ مع تزويدي بسيرتهم الذاتية وتدرجهم الوظيفي وتزويدي بنسخ من القرارات الوزارية والإدارية الصادرة بتسميتهم بالرئاسة وعدد الاجتماعات التي ترأسها كل منهم لهذه اللجان أثناء فترة ولايته ونسخة من محاضر هذه الاجتماعات.