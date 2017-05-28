وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: ما عدد المستشارين الوافدين الذين يعملون بديوان الخدمة مع تبيان جنسية كل واحد ومدة خدمته والرواتب؟

وهل تتم الاستعانة بهؤلاء المستشارين في جهات حكومية أخرى لتقديم الاستشارات لهذه الجهات؟ اذا كان الجواب بنعم فيرجى تزويدي بعدد هؤلاء المستشارين، وهل يتم صرف مقابل مادي إضافي نظير هذه الاستشارات مع تبيان طريقة عملها؟

ما عدد المستشارين الذين يعملون في جهات حكومية وتتم الاستعانة بهم في جهات حكومية أخرى؟ الرجاء تزويدي بجدول يوضح عددهم وجنسياتهم ورواتب كل مستشار مع ذكر المقابل المادي نظير عملهم في جهات حكومية أخرى مع ذكر طريقة العمل في تلك الجهات.