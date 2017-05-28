قدم النائب ثامر السويط اقتراحا برغبة جاء فيه: قدم الشهداء أعمارهم فداء للوطن، وتضحياتهم الكبيرة لابد أن تنعكس باهتمام الدولة بأبنائهم وأسرهم، ونظرا لأن كثيرا من دول العالم تقوم بتكريم أسر الشهداء في نواح ومجالات عدة، فإن من أقل أوجه الدعم والتكريم لهؤلاء الأسر المساعدة في التوفير المالي عن طريق إعفاء منازل الشهداء ومساكنهم من فواتير الكهرباء والماء.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نص الاقتراح «إعفاء منازل الشهداء والأسرى غير المعلن عن رفاتهم والمسجلين لدى مكتب الشهيد من دفع فواتير الكهرباء والماء، بحيث يكون الإعفاء لمنزل الشهيد فقط إذا كان يملك منزلا، وإذا لم يكن يملك منزلا فإن الإعفاء يكون للمنزل الذي تتمتع أسرته بالسكن فيه».