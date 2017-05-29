بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تعزية إلى رئيس البرلمان السريلانكي كارو جاياسوريا عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا السيول والفيضانات التي حدثت في جنوب وغرب سريلانكا وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، راجيا من المولى تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

كما بعث الرئيس الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس نواب الشعب الفيدرالي في الجمهورية الإثيوبية الفيدرالية الديموقراطية عبدالله جميدا ديجو ورئيس مجلس الاتحاد ياليو آبات ريتا وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

وبعث المرزوق ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني في جمهورية أذربيجان أوكتاي س. أسادوف وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.

وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيسة البرلمان في جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية أونصاري غارتي وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدها.