هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أبناء الشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الشعب الكويتي بالصحة والعافية وأن يحفظ الكويت أميرا وحكومة وشعبا.

وأعلن الغانم خلال لقائه في برنامج «كويت اليوم» على تلفزيون المجلس أمس أنه سيدعو إلى جلسات خاصة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، على أن يعقبها جلسات مكثفة خلال الأسابيع المقبلة للانتهاء من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وأوضح الغانم أن مكتب المجلس يسعى الى أن يكون فض دور الانعقاد في منتصف رمضان، لافتا الى ان هذا الأمر غير مؤكد ولكن هذا ما يسعون اليه.



وأشار إلى أن دور الانعقاد الحالي هو الأول في الفصل التشريعي وأتى بعد انتخابات ولم يأخذ أحد أي راحة خلال هذه الفترة، لافتا الى انه مع مرور الوقت كان هناك انسجام وتفاهم وتآلف أكثر، لذا من المؤكد ان يكون دور الانعقاد القادم أكثر إنتاجية.

وتمنى الغانم أن تكون فترة الصيف لإعادة ترتيب الأوراق والاستعداد لدور انعقاد منظم، مشيرا إلى أنه من الصعوبة بمكان تنظيم كل الأمور بعد الانتخابات لكن من الممكن تطبيق هذا الأمر في دور الانعقاد القادم.

وهنأ منتسبي الأمانة العامة في جميع القطاعات بالشهر الكريم كما هنأ منتسبي تلفزيون المجلس وشكرهم على كل ما قاموا به من جهد في سبيل إنجاح هذه القناة.