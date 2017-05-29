أوصت لجنة المرافق العامة بتوسعة الطرق وبناء الجسور وحفر الأنفاق وتوحيد شركات النقل العام والخاص بشركة واحدة تغطي جميع محافظات البلاد للتخلص من مشكلة الازدحام المروري، مطالبة بتوفير الميزانية اللازمة لذلك.

وأوصت اللجنة، في دراسة أعدتها عن الحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لقضية الازدحام المروري، بتقييد منح رخص القيادة للعمالة الوافدة.

وقال عضو اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة أمس ان اللجنة أعدت توصيات موجهة لوزارتي الأشغال والداخلية يأتي في مقدمتها تعزيز ميزانية وزارة الأشغال.

وأضاف أن تلك التوصيات شملت كذلك بعض القرارات المتصلة بالازدحام الناجم عن باصات النقل وتعدد الشركات العاملة بهذا المجال والتي ينبغي تحويلها لشركة واحدة تغطي جميع محافظات البلاد.

وأوضح الصالح أن الدراسة بينت أهمية إعادة النظر في منح رخص قيادة المركبات للعمالة الوافدة، إضافة إلى خطوات أخرى ستتضمنها الدراسة.

وبين أن تلك الدراسة في مجملها ستكون عبارة عن منظومة متكاملة على هيئة توصيات تتيح للسلطة التنفيذية طلب التشريعات اللازمة لتطبيقها.

وكشف الصالح عن أنه تقدم باقتراح بقانون للمساهمة في حل الأزمة بتحويل ساعات عمل الجهات الحكومية لتبدأ من 9 صباحا وحتى 5 مساء على أن يتم الإبقاء على موعد الجهات التعليمية بمجملها في مواعيدها الحالية.