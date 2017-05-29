قال النائب محمد هايف: تداولت وسائل التواصل المختلفة يوم الأربعاء الماضي خبر دخول المطلوب أمنيا للسلطات في الكويت المعروف بالفالي وذلك تحت اسم جديد وبجواز سفر جديد ويحمل تأشيرة زيارة وعاد أدراجه يوم الخميس دون أن تستوقفه السلطات ودون أن ينكشف أمره.

إذا صحت هذه المعلومات أطلب توجيه الأسئلة التالية لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

1 ـ ما الإجراءات الأمنية المتبعة في المنافذ عموما ومنفذ المطار لكشف مزوري الجوازات؟

2 ـ هل يتم أخذ بصمات القادمين للكويت للزيارة أسوة بمطارات العالم بما في ذلك المطارات الخليجية؟ وهل توجد في مطار الكويت بصمة العين واليد كباقي مطارات العالم وإذا كان الجواب بالنفي فما الأسباب التي منعت ذلك؟

3 ـ إذا كان المذكور تخطى كل أجهزة التدقيق والتفتيش والمراقبة فأين تكمن أوجه القصور في عدم ضبط المدعو الفالي الذي دخل بجواز سفر لا يخصه بسهولة وخرج من البلاد وهل تم إيقافه والتحقيق معه ومن المسؤول عن ذلك؟

4 ـ هل جنسية الجواز الذي استخدمه المذكور تحتاج موافقة أمنية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فمن أعطى المذكور الموافقة وما صفته؟

5 ـ من الذي تقدم بطلب لاستخراج تأشيرة زيارة للمذكور وذلك من واقع الملف بإدارة الإقامة.