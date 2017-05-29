وجه النائب احمد الفضل سؤالا برلمانيا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه: بالاشارة الى القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين ولائحته التنفيذية رقم 333 لسنة 2015، لذا يرجى تزويدي وافادتي بالآتي: نسخة من قرار تشكيل لجنة اعداد وصياغة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين، واي قرارات عن لجان فرعية او منبثقة عن هذه اللجنة، واسماء الاعضاء المشاركين والمستعان بهم في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ومسمياتهم الوظيفية وصفتهم القانونية والجهات التابعين لها، ونسخة من جميع محاضر اجتماعات لجنة اعداد وصياغة اللائحة التنفيذية للقانون المذكور او اللجان الفرعية والمنبثقة، ونسخة من تقرير اللجنة النهائي بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، ونسخة من محضر اعتماد وموافقة اللجنة العليا للجهاز على مقترح اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وهل تم عرض اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على ادارة الفتوى والتشريع، اذا كان الجواب بنعم فيرجى تزويدنا بنسخة من رأي الفتوى والتشريع باللائحة التنفيذية للقانون المذكور وكل المراسلات التي تمت بهذا الشأن، وما الجهات التي تم الاستعانة بها في اعتماد الرأي القانوني لمدى دستورية وقانونية اللائحة التنفيذية وعدم تعارضها مع احكام القانون رقم 23 لسنة 2015؟ يرجى تزويدنا بكل المراسلات التي تمت بهذا الشأن.