أتمنى من المجلس الحالي التركيز على التشريع من أجل المصلحة العامة

مجلس 2013 أبعد وزيرين وفي استجوابي لوزيرة الشؤون وصلنا إلى 8 نواب في طرح الثقة

سلمان الحمود ظلم في الاستجواب ولم يكن سبباً في الإيقاف الرياضي

ما زلت أطالب بتعديل قانون الجنسية ورفض تعديل «المحكمة الإدارية» خطأ من السلطتين

«الطبقيون» يحثون على التفريق بين أبناء الشعب مع أن الدستور ينص على المساواة والوحدة

غير صحيح الحديث عن وجود مزورين ومن الأفضل إغلاق هذا الملف والالتفات للتحديات المقبلة

من المعيب الطعن أو التشكيك في أي فئة من فئات المجتمع والسعي لإلغاء الآخر لا يبني الكويت

سمو رئيس الوزراء من خيرة الرجال وهو منصف ومتفهم وإدارته سليمة لكن أداء بعض الوزراء بحاجة للتطوير

لا خلاف شخصياً بيني وبين هند الصبيح لكن استجوابها كان بسبب قراراتها الخاطئة

أنا شمالي ولا أقبل المساس بقبائل الشمال ولا عموم أهل الكويت

وافقنا على «البصمة الوراثية» حرصاً على الكويت لكن الحكومة دست السم بالعسل في القانون

سلطان العبدان

قال النائب السابق محمد طنا ان هناك قوانين لم تطبقها الحكومة بشكل صحيح ولابد من محاسبة الفاسدين، وأضاف طنا خلال حديثه لـ«الأنباء» أتمنى من المجلس الحالي التركيز على التشريع من اجل المصلحة العامة، موضحا ان مجلس 2013 أبعد وزيرين وفي استجوابي لوزيرة الشؤون وصلنا الى 8 نواب في طرح الثقة، وقال طنا ان الشيخ سلمان الحمود ظلم في الاستجواب ولم يكن سببا في الإيقاف الرياضي، مطالبا المجلس الحالي بتحقيق التنمية وتطوير الكويت والابتعاد عن التأزيم.

وأضاف طنا: ما زلت أطالب بتعديل قانون الجنسية، مشددا على ان رفض تعديل قانون المحكمة الادارية خطأ من السلطتين، وشدد على ان «الطبقيين» يحثون على التفريق بين ابناء الشعب مع ان الدستور ينص على المساواة والوحدة.

وان الحديث عن وجود مزورين غير صحيح، ومن الأفضل إغلاق هذا الملف والالتفات للتحديات المقبلة، موضحا انه من المعيب الطعن أو التشكيك في أي فئة من فئات المجتمع والسعي لإلغاء الآخر لا يبني الكويت.



وقال طنا ان سمو رئيس الوزراء من خيرة الرجال وهو منصف ومتفهم وإدارته سليمة لكن أداء بعض الوزراء بحاجة إلى التطوير، مؤكدا انه لا خلاف شخصيا بينه وبين هند الصبيح، لكن استجوابها كان بسبب قراراتها الخاطئة.



وأضاف ان هناك أزمة ثقة بين النواب بالنسبة للتنسيق والتشريع والرقابة.



وقال ايضا: أنا شمالي ولا أقبل على قبائل الشمال ولا على عموم أهل الكويت، موضحا ان موافقة المجلس السابق على «البصمة الوراثية» حرصا على الكويت لكن الحكومة دست السم بالعسل في القانون.



فإلى التفاصيل:

في البداية، حدثنا عن تجربتك البرلمانية؟

٭ مجلس 2013 هو التجربة البرلمانية الأولى لي واجتهدت خلال هذه الفترة وأخطأت في أمور وأصبت في أمور أخرى ومن يعمل فلابد أن يخطئ واعتقد ان هناك قوانين لم تطبقها الحكومة بالشكل الصحيح وهناك صفقات كبيرة لابد من إلغائها ومحاسبة الفاسدين وما حصل في الانتخابات الأخيرة معروف للجميع.

هل ستخوض الانتخابات القادمة؟

٭ أفضل ترك الجواب عن هذا السؤال لظروف الانتخابات القادمة.

المجلس الحالي استطاع إبعاد وزير من عضوية التشكيل الحكومي بعكس مجلسكم السابق.. كيف ترى الوضع؟

٭ أتمنى من المجلس الحالي ان يركز على التشريع بشكل أفضل من اجل مصلحة الوطن والمصلحة العامة، وفي مجلس 2013 تم إبعاد وزيرين وفي استجوابي لوزيرة الشؤون هند الصبيح وصلنا في طرح الثقة إلى 8 نواب ولم نكمل العدد المطلوب حسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ويجب أن ننظر لمصلحة البلد ولكن مع الأسف السلطة التنفيذية لم تطبق القوانين كما أقرت في مجلس 2013 والمجلس الحالي ضحى بوزير الإعلام سلمان الحمود وهو من أفضل الوزراء، وحتى الآن وبالرغم من استبعاد الوزير الحمود لم يرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية ما يؤكد ان الحمود ظلم بهذا الملف ولم يكن سبب الإيقاف الرياضي، واعتقد ان الحمود ظلم في هذا الاستجواب.

ماذا عن رفع الإيقاف الرياضي؟

٭ هذا السؤال يجب أن يوجه للمجلس الحالي، ونحن نسمع عن تشريع قانون جديد للرياضة وان كان الخلل بالتشريع فلماذا يتم استجواب الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود أم أن الوزير استهدف لشخصه واعتقد انه من أفضل الوزراء حتى مع استبعاد الوزير لم يتم رفع الإيقاف.

ماذا تطلب من المجلس الحالي؟

٭ نطالب المجلس الحالي بتطوير الكويت بتحقيق التنمية والتشريع السليم لمصلحة الكويت وجعلها درة الخليج، ويجب على المجلس الابتعاد عن التأزيم.



وأتمنى فتح ملف صفقات الفساد الكبيرة وهي معروفة للجميع.

ماذا عن تعديلات قانون الجنسية خصوصا انك من أشد المطالبين بذلك؟

٭ ولا أزال أطالب بتعديل قانون الجنسية وكذلك قانون المحكمة الإدارية وما حصل من رفض هذه القوانين خطأ من السلطتين.

وأتمنى توحيد مواد الجنسية وأنا أعرف ان العنصريين في البلد لا يريدون توحيد أبناء الشعب الكويتي، والدستور يدعو للتوحد والتراحم والتواصـــل، والدستــور يحثنا على التلاحم وهناك عنصريون وطبقيون يحثون على تفريق الشعب الكويتي، وبالنسبة لعودة الجناسي نشيد بتشكيل اللجنة ونتمنى أن تشمل جميع من تضرر من هذا الملف لأجل وحدتنا الوطنية وهذا ما نتمناه وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أهل لهذه الثقة وهو لا يقبل بالظلم، وبالنسبة للتجنيس بالكويت معروف كيف تم، ويجب ان يغلق هذا الملف ونتجه للأمام ونواجه التحديات التي تواجه الكويت دون الالتفات لمن يقول ان هناك مزورين لأن هذا الكلام غير صحيح.

والعنصرية جعلتنا نعرف الفاسدين في البلد ومع الأسف العنصريون وراء جميع الأكاذيب لتفتيت المجتمع للسيطرة على مقدرات البلد، وهذا سبب تراجع الكويت، وهناك من يحمل جنسيات أوروبية وأميركية وبأسماء أخرى لماذا لا تتم محاسبتهم ام ان المقصود فئة واحدة من المجتمع؟

ويجب أن نعلم أن الكويت ليست حلبه سباق لمن أتى أولا وكلنا عيال قرية ونعرف بعضنا جيدا ومن المعيب الطعن والتشكيك وإلغاء الآخر وهذا لا يبني وطنا.

لماذا حل المجلس السابق ولماذا تغير رقمك في الانتخابات؟

٭ حل المجلس السابق بيد سمو الأمير وهو حق أصيل لسموه متى ما رأى ذلك وما حصل في الانتخابات معروف للشعب الكويتي والله يوفق من نجح ولكننا بالنهاية نقبل بأحكام القضاء الكويتي.



وفخور انني استطعت نقل سكراب امغرة وأتمنى متابعة موضوع حراج السيارات في الجهراء.

لماذا وافق مجلس 2013 على قانون البصمة الوراثية؟

٭ في البداية، هذا مشروع بقانون مقدم من الحكومة أثناء تفجير مسجد الأمام الصادق وخوفنا على الكويت دفعنا للموافقة ولكن الحكومة دست السم بالعسل بهذا القانون.

كيف تنظر لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك؟

٭ تعاملت مع هذا الرجل من الثمانينيات وأعرفه عن قرب وهو من خيرة الرجال ورجل منصف ومتفهم وإدارته سليمة ولكن أداء بعض الوزراء بحاجة للتطور.

لماذا استجوبت وزيرة الشؤون هند الصبيح، هل هناك أمر شخصي؟

٭ لا يوجد اي أمر شخصي وهي تعرف ذلك والاستجواب بسبب قرارات خاطئة والوزيرة تعاونت معنا فيما بعد وأي وزير يخطئ لابد من محاسبته.

هل هناك صعوبة في التنسيق بين النواب؟

٭ هناك أزمة ثقة بين النواب بالنسبة للتنسيق والتشريع والرقابة وكل نائب له وجهة نظر مختلفة.

برأيك أين يتجه المشهد السياسي؟

٭ أتوقع وجود انفراجة قريبة وأتمنى أن تكون لمصلحة الكويت، ويجب أن نعرف ان الكويت قامت على الهجرات المتتالية وأتمنى ان تكون هناك وحدة وطنية حقيقية، لذلك لابد ألا نسعى لإلغاء الآخر ولابد من المحافظة على الوحدة الوطنية ويجب ألا نزايد على بعضنا.

هناك من اتهمك بأنك رفعت شعار «أنا شمالي» لأسباب انتخابية؟

٭ بالعكس، لا استخدمها لأسباب انتخابية، ولا أزال أقولها وأنا شمالي وقبيلة عنزة قبيلة أصيلة وشريحة مهمة ومؤثره ولا أقبل المساس بقبيلة عنزة او قبائل الشمال وجميع الكويتيين وللأسف البعض يحاول يشوه أصول الآخرين ونحن نتحدث دفاعا عن أهل الشمال والكويت وجميعنا نسيج واحد.

هل طبقت الحكومة قانون التأمين الصحي بالشكل الصحيح؟

٭ قانون التأمين الصحي ممتاز ولكن التطبيق الحكومي لهذا القانون لم يتم بالشكل الصحيح وتقدمت بتعديل بإضافة متلقي المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون وكذلك الأطفال لهذا التأمين والحكومة وعدت خلال ثلاثة شهور ان تتم الإضافة ولكن للأسف حل المجلس ولم تتم إضافتهم.

ما الذي يضر البلاد أكثر الفساد الإداري ام المالي؟

٭ يضر بالكويت الفساد الإداري مع الأسف والنظرة المستقبلية لدى بعض الوزراء غير موجودة ومع ذلك هناك فساد مالي وأتمنى دخول وزراء شباب في الحكومات القادمة وسمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بدوره على أكمل وجه.

كلمة أخيرة

٭ أتمنى توحيد صفوف الشعب الكويتي لمواجهة التحديات الإقليمية القادمة من أجل مصلحة الكويت ولابد من الابتعاد عن أفكار العنصريين وهذه مسؤولية الحكومة والشعب.