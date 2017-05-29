سامح عبدالحفيظ-سلطان العبدان - بدر السهيل

خلصت لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك البرلمانية الى الاتفاق على تشكيل فريق حكومي للمتابعة بشكل دوري وفوري طوال فترة الصيف ليتسنى للجنة رفع تقريرها لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.



وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس ان اللجنة المكلفة وضعت آلية عملها بحضور سمو الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.



وبين أن سمو رئيس مجلس الوزراء تعهد بالرد على أسئلة اللجنة بشكل مكتوب ما دامت الأسئلة سترده بالطريقة نفسها، مؤكدا أن سمو رئيس مجلس الوزراء رد على جميع الأسئلة التي وجهت إليه من اللجنة. ولفت إلى أن اللجنة حرصت على دعوة النواب المستجوبين لحضور اجتماعها الأسبوع المقبل من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم وتعليقهم على ردود سمو رئيس مجلس الوزراء ومحاورتهم فيما ورد بمحاور الاستجواب.



وأكد أن الجو الذي ساد اجتماع اللجنة هو جو تعاوني بين الحكومة والمجلس، متمنيا استمرار هذا التعاون حرصا على العمل في المقبل من الأيام.



