أعلن رئيس اللجنة التعليمية د. محمد الحويلة أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية حول تعديل القانون رقم ٢٠١١/٢٨ لمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف.



وأوضح الحويلة في تصريحات للصحافيين في مجلس الأمة أن هذه الصيغة التوافقية ستعرض على مجلس الأمة في الجلسة المقبلة.

وقال الحويلة إن اجتماع «التعليمية» أمس حضره وزيرا التربية والأوقاف ومعهما قيادات الأوقاف وجمعية المعلمين ونقابة الأوقاف ووكيل ديوان الخدمة المدنية والوكيل المساعد ووكيل وزارة المالية وبعض الوكلاء فيها بحضور جميع أعضاء اللجنة.



وأشار الحويلة إلى أنه كانت هناك بعض الملاحظات في الجلسة الماضية وارتأينا سحب القانون وإعادته للجنة حتى يتم الحصول على توافق نيابي- حكومي على هذه التعديلات وقد توصلنا إلى صيغة توافقية سنعرضها على النواب في الجلسة المقبلة.



وأكد الحويلة أن المعلمين الكويتيين يستحقون المكافآت التي تحقق الاستقرار الوظيفي لديهم حيث سيترقون مستقبلا في وظائف قيادية وإشرافية تحقق لهم الأمان الوظيفي والتي ستعزز مكانة المعلمين سواء في وزارتي التربية أو الأوقاف.



وأضاف الحويلة أن اللجنة حرصت على منح هذا القانون أولوية في اجتماعات كثيرة حتى تم التوصل إلى صيغة توافقية بين الحكومة واللجنة.