وافقت لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على عدد من الاقتراحات بقوانين تمنح البدون من حملة إحصاء ١٩٦٥ حق التعليم والعلاج واستخراج جوازات السفر.

وأكد رئيس اللجنة النائب ناصر الدوسري في تصريح صحافي موافقة اللجنة بالإجماع على السماح لأبناء من يحمل إحصاء ٦٥ بالدراسة في مدارس التعليم العام أسوة بأبناء الكويتيات والعسكريين.

وقال عضو اللجنة النائب د. خليل عبدالله في تصريح صحافي إن اللجنة حرصت من خلال تمرير هذه المقترحات على تسهيل إجراءات تلقي الخدمات وحفظ الحقوق التي تقدمها الدولة لتلك الفئة.

وأوضح عبدالله أن من ضمن هذه الحقوق قضية الحج والعمرة حيث اجتمعت اللجنة وممثلو وزارة الخارجية الذين نقلوا وجهة نظرهم أن الضوابط الموجودة مطلوبة من الخارجية السعودية.

وطالب أبل وزارة الخارجية باستمرار بحث معوقات أداء البدون للحج والعمرة مع نظيرتها السعودية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاقتراحات برغبة بشأن التعليم لحملة إحصاء ٦٥ وجوازات السفر وغيرها تمت الموافقة عليها.