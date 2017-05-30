وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه: تناقلت أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شركة الخطوط الجوية الكويتية بالاستعانة بمكتب المحامي يوسف الحربش. لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 ـ صورة من العقد المبرم بين شركة الخطوط الجوية الكويتية وبين مكتب المحامي يوسف الحربش.

2 ـ ما القضايا المنوطة بمكتب المحامي يوسف الحربش للترافع فيها عن شركة الخطوط الجوية الكويتية وعدد القضايا الموكلة له؟

3 ـ هل تم تكليف مكتب المحامي يوسف الحربش عن طريق خطاب مباشر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من الكتاب. أما إذا كانت عن طريق عروض مقدمة من عدة مكاتب محاماة أخرى يرجى ذكر أسماء مكاتب المحاماة المتقدمين للغرض ذاته وما المعايير التي أدت إلى اعتماد مكتب المحامي يوسف الحربش؟

ومن جانب آخر:

4 ـ أحد أعضاء مجلس الادارة لشركة الخطوط الجوية الكويتية يشغل منصب الرئيس التنفيذي لها متهم بقضايا أموال عامة رقم 2011/1764 وقضية رقم 995/2011 وقضية رقم 629/2012، فما صحة تلك القضايا على الرئيس التنفيذي وما نتيجة أحكام تلك القضايا الصادرة على الرئيس التنفيذي؟ يرجى بيان ذلك بشكل تفصيلي لكل قضية على حدة مع تزويدنا بالمستندات والأحكام القضائية.

وفي سياق آخر:

5 ـ ما الخبرات السابقة في مجال الطيران لدى جميع اعضاء مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية كل عضو على حدة.

6 ـ ما الإنجازات السابقة للرئيس التنفيذي الحالي في مجال المال والأعمال ونجاحاته فيها؟ يرجى إرفاق ما يفيد ذلك، مع سيرته الذاتية.