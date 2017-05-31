قدم النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن خطة الوزارة في تطوير التعليم وأسباب عدم الاستعانة بخبراء من الكويت لتطوير التعليم والاستعانة بخبراء البنك الدولي. ونص السؤال على ما يلي:

التزاما بواجباتنا الدستورية التي تنص عليها المادة (99) من الدستور والتي تنص على أن (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).

يرجي الإجابة عن التالي:

1 ـ لماذا لم يتم اعتماد مناهج دراسية لمرحلة رياض الأطفال وتطوير التعليم فيها على الرغم من أنها مرحله تأسيس وبناء لطلاب وطالبات الكويت؟

2 ـ لماذا تم إلغاء نظام المقررات للمرحلة الثانوية على الرغم من تنوع تخصصاته وحاجة البلد إليها؟

3 ـ ما خطة الوزارة لتطوير التعليم بعد حصول الكويت على المراكز الأخيرة في التصنيفات العالمية؟ وهل ستستمر الوزراة في جلب المعلمين من الدول المتأخرة في نفس التصنيفات؟

4 ـ كم أعداد المعلمين والمعلمات الكويتيين الذين تحولوا من التدريس الى العمل الإداري في وزارة التربية في السنوات الخمس الأخيرة؟ وما الأسباب؟

5 ـ كم أعداد المعلمين والمعلمات الكويتيين الذين قدموا استقالاتهم في السنوات الخمس الأخيرة؟ وما الأسباب؟

6 ـ لماذا لم تتم الاستعانة بخبراء من الكويت لتطوير التعليم وتمت الاستعانة بخبراء البنك الدولي؟ وكم تكلفة الاستعانة بخبراء البنك الدولي؟