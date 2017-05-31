اللجنة رفضت اقتراحاً باعتبار العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية

أعلن عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على الاقتراح بقانون في شأن منح العلاوة الاجتماعية للمرأة في حال لم يتقاض الزوج هذه العلاوة، وأحيلت للجنة المختصة، كما وافقت على اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

وقال الشطي إن اللجنة رفضت الاقتراح المقدم باعتبار العشر الاواخر من شهر رمضان عطلة رسمية، وإلغاء جميع العطل الأخرى عدا عطلة العيد الوطني وعيد التحرير وعيدي الفطر والأضحى. وأشار الشطي الى انه تصدى لهذا الاقتراح، كونه ألغى عطل المولد النبوي الشريف وعطلة الاسراء والمعراج ورأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية. وتابع الشطي: بالنسبة لنا في الكويت اعتدنا على الاحتفال بتلك المناسبات قبل الدستور والخدمة المدنية ومجلس الأمة، لما لها من اهمية قصوى ومعزة لجميع المقيمين. واستطرد الشطي قائلا: لم أكن أتخيل ان يتقدم اقتراحا بإلغاء الاحتفال بميلاد النبي والإسراء وكذلك الحال بالنسبة لإلغاء عطلة رأس السنة الميلادية، التي يحتفل بها العالم أجمع، واحترام سيدنا عيسى هو من احترام نبينا محمد، وكلهم لهم تقديرهم واحترامهم. وقال الشطي: كأننا نريد بإلغاء عطلة رأس السنة الميلادية أن نضفي شريعة بأن مناسبة النبي عيسى لا نحييها في الكويت، ويجب أن نتصدى لهذا الاقتراح مع احترامنا لمقدمه.