أدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة اليوم الأربعاء التقرير السادس والعشرين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن تكليف المجلس للجنة بإبداء الرأي في كيفية التعامل مع رفض المجلس لمشروعي قانونين بربط ميزانيتي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث للسنة المالية 2017/ 2018.

وانتهت اللجنة - بعد المناقشة واستعراض جميع الآراء القانونية بأغلبية أعضائها الحاضرين (3/1) - إلى عدم نظر مشروعي قانونين بربط ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/ 2018، اللذين رفضهما مجلس الأمة في جلسته الأخيرة.

وقالت اللجنة في إيضاح أسباب عدم نظر المشروعين إنهما سقطا من جدول أعمال مجلس الأمة بعد التصويت عليهما بالرفض، مطالبة الحكومة بالتقدم بمشروعي قانونين جديدين لهما.