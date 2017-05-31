رشيد الفعم

‏‫تداركا لإمكانية فض دور الانعقاد الحالي في وقت مبكر دون إقرار بعض القوانين العالقة والمدرجة على جدول اعمال مجلس الامة.



علمت «الأنباء» من مصدر نيابي ان مكتب المجلس اوعز للجنة الاولويات البرلمانية إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل مع الجانب الحكومي اليوم او بداية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير حتى يتم الاتفاق على القوانين ذات الاهتمام المشترك بين السلطتين.



وبين المصدر ان لجنة الاولويات ستطلب من الحكومة تحديد قانونين او ثلاثة بحيث تحدد اللجنة ثلاث اولويات نيابية لتتمكن من ادراجها على جدول الاعمال والتصويت عليها.



وذكر ان قرب فض دور الانعقاد ووجود الكثير من القوانين العالقة يستدعي ان يتم الاتفاق بين السلطتين على تحديد قوانين بعينها ليتم تمريرها.