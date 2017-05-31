يعقد مجلس الامة جلسته الخاصة اليوم الاربعاء الموافق 31 الجاري لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات عن ميزانيات عدد من الجهات والهيئات الحكومية وعددها 10 تقارير بالاضافة الى تقرير اللجنة بخصوص آلية التعامل مع الميزانيات التي رفضها مجلس الامة في الجلسة السابقة في 24 مايو 2017.

هيئة تشجيع الاستثمار



وينظر مجلس الامة في تقرير لجنة الميزانيات بشأن الحساب الختامي وميزانية هيئة تشجيع الاستثمار.



وبلغت المصروفات في الحساب الختامي عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 3 ملايين و800 ألف دينار، فيما بلغت الايرادات 19 ألف دينار، فيما قدرت المصروفات في ميزانية السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون وقدرت الايرادات بمبلغ 23 ألف دينار.



ووافقت اللجنة على الحساب الختامي والميزانية.

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة



وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ مليونين و300 ألف دينار أما الايرادات فانعدمت.



وقدرت المصروفات في الميزانية عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 10 ملايين فيما قدرت الايرادات بمبلغ 1000 دينار.

ووافقت اللجنة على الميزانية والحساب الختامي لهذه الجهة ذات الميزانية المستقلة.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب



وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 285 مليون دينار والايرادات بلغت 3 ملايين دينار، فيما قدرت المصروفات في الميزانية بمبلغ 302 مليون دينار والايرادات بمبلغ 6 ملايين دينار، ورفضت اللجنة الميزانية والحساب الختامي للهيئة ذات الميزانية الملحقة.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية مبلغ 779 ألف دينار، بينما بلغت الايرادات صفرا، وقدرت المصروفات في الميزانية عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 5 ملايين و600 ألف دينار، بينما الايرادات قدرت بـ 6 آلاف دينار.

ووافقت اللجنة على الميزانية والحساب الختامي للهيئة ذات الميزانية الملحقة.

بنك الكويت المركزي



وبلغت المصروفات في الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 49 مليونا و500 ألف دينار، فيما بلغت الايرادات 94 مليون دينار وقدرت المصروفات في الميزانية بمبلغ 55 مليونا و700 ألف دينار والايرادات قدرت بمبلغ 69 مليونا و500 ألف دينار.

ووافقت اللجنة على الميزانية والحساب الختامي للجهة ذات الميزانية المستقلة.

وكالة الأنباء الكويتية



وبلغت المصروفات في الحساب الختامي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 14 مليون دينار والايرادات بمبلغ 213 ألف دينار، وقدرت المصروفات في الميزانية عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 16 مليون دينار والايرادات بمبلغ 180 ألف دينار.

ورفضت اللجنة الميزانية والحساب الختامي للجهة ذات الميزانية المستقلة.

الهيئة العامة للبيئة



وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 13 مليونا و500 ألف دينار، والايرادات مبلغ مليونا و900 ألف دينار، فيما قدرت المصروفات في الميزانية بمبلغ 24 مليونا و500 ألف دينار والايرادات قدرت بمبلغ 552 ألف دينار.

ووافقت اللجنة على الميزانية والحساب الختامي والبيئة ذات الميزانية الملحقة.

الهيئة العامة لتقدير التعويضات



وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن السنة المالية 2015/2016 بمبلغ مليونين و600 ألف دينار، فيما بلغت الايرادات بمبلغ 5 آلاف دينار، وقدرت المصروفات في الميزانية عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ مليونين و500 ألف دينار والايرادات بمبلغ 7 آلاف دينار.



ووافقت اللجنة على الحساب الختامي والميزانية للهيئة ذات الميزانية الملحقة.

الهيئة العامة للرياضة

وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 84 مليون دينار، فيما بلغت الايرادات مليونا و900 ألف دينار وقدرت المصروفات في ميزانية السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 82 مليونا فيما قدرت الايرادات بمبلغ مليون دينار.

ورفضت اللجنة الحساب الختامي وميزانية هيئة الرياضة ذات الميزانية الملحقة.

هيئة مكافحة الفساد



وبلغت المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد مبلغ 4 ملايين و800 ألف دينار والايرادات بلغت 19 ألف دينار و400 دينار، فيما قررت المصروفات في الميزانية للسنة المالية 2017/2018 مبلغ 9 ملايين و400 ألف دينار، فيما بلغت الايرادات 23 ألف دينار.

ووافقت اللجنة على الحساب الختامي والميزانية للهيئة ذات الميزانية الملحقة.

آلية التعامل مع مشاريع بعض الميزانيات المرفوضة



وأدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة غدا الأربعاء التقرير الـ 26 للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن تكليف المجلس للجنة بإبداء الرأي في كيفية التعامل مع رفض المجلس لمشروعي قانونين بربط ميزانيتي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث للسنة المالية 2017/2018.



وانتهت اللجنة ـ بعد المناقشة واستعراض جميع الآراء القانونية بأغلبية أعضائها الحاضرين (3/1) ـ إلى عدم نظر مشروعي قانونين بربط ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/2018، اللذين رفضهما مجلس الأمة في جلسته الأخيرة.



وقالت اللجنة في إيضاح أسباب عدم نظر المشروعين إنهما سقطا من جدول أعمال مجلس الأمة بعد التصويت عليهما بالرفض، مطالبة الحكومة بالتقدم بمشروعي قانونين جديدين لهما.