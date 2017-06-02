بارك للطلبة الخريجين وطالب بايجاد فرص عمل لهم

بارك النائب د.جمعان الحربش لخريجي الثانوية العامة في مدارس وزارة التربية متمنيا لهم التوفيق والنجاح باستكمال دراساتهم في جامعة الكويت او كليات ومعاهد التطبيقي، مؤكدا ضرورة توافر مقاعد دراسية للناجحين في كليات الجامعة وكليات التطبيقي واعطائهم فرصتهم بل حقهم في استكمال التعليم الجامعي او من خلال الابتعاث الداخلي والخارجي، من ناحية اخرى بارك الحريش كذلك للطلبة والطالبات الخريجين من جامعة الكويت والجامعات الاخرى وكليات التطبيقي على تخرجهم وانهاء دراستهم، مؤكدا اهمية توفير فرص عمل وظيفية جادة ومناسبة وملائمة لمخرجات التعليم من الطلبة الخريجين من داخل الكويت أو من خارجها حيث حان الوقت ان يكون للطلبة الخريجين دور حقيقي في بناء الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل مناسبة في القطاع الحكومي او بالقطاع الخاص او دعم المشروعات الصغيرة الشبابية، مستغربا بهذا الصدد تأخر صدور قرار نسب العمالة الوطنية على الجهات غير الحكومية الذي يعتبر احدى الادوات والسياسات الضرورية في توفير فرص عمل جادة للشباب الخريجين، حيث ان قرار النسب يصدر كل سنتين من مجلس الوزراء ويوفر فرص عمل حقيقية تتراوح بين 10 آلاف و 20 ألف فرصة عمل في الانشطة الرئيسية مثل قطاع البنوك او الاتصالات او الشركات الاستثمارية والتأمين والقطاع الصحي والقطاع الصناعي والجمعيات التعاونية، وان هذا القرار بمثابة صمام الأمان الأول في الزام القطاع الخاص بتوفير فرص عمل متنوعة وكثيرة لمخرجات التعليم، مستغربا تأخر صدور القرار وعدم تحقيقه لجدواه بسبب ضعف التنسيق الحكومي باعداده او متابعة تنفيذه والمسؤولية تستمر في الحرص على متابعة القرار وتنفيذ تطور فرض النسبة على القطاع الخاص، واختتم الحربش مؤكدا ان المستقبل الوظيفي للطلبة الخريجين هو مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة في توفير فرص عمل جاذبة ومناسبة للمخرجات التعليمية مؤكدا انه سيوجه اسئلة في هذا الخصوص وعلى الجهات الحكومية وضع الحلول المناسبة لضمان مستقبل وظيفي آمن لطلبتنا.



كما اشاد الحربش بخطوات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بخصوص دعم تراخيص العمل من خلال المنزل والسماح لعمل تراخيص للسيارات المتنقلة بالمزاولة والممارسة المهنية لهذا النوع من الرخص التجارية حيث تأخرت الدولة في اقرار هذا النوع مواكبة للتطور العلمي والخليجي لدعم تحسين بيئة الاعمال للمشروعات الصغيرة للشباب من باب توفير فرص عمل حقيقية وجادة تحقق طموح الشباب المبادر والجاد.