بعث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني فضل هادي مسلميار ورئيس مجلس النواب الأفغاني عبدالروؤف إبراهيم عبر فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في حي السفارات في كابول وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأكد الغانم في برقيتيه التضامن التام مع الشعب الافغاني، مشددا على الحاجة الى تعزيز التعاون الاقليمي والدولي من اجل مكافحة الارهاب.

كما بعث الرئيس الغانم ببرقية إلى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في حي الكرادة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأعرب الغانم في برقيته عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الشنيع، مؤكدا التضامن التام مع الشعب العراقي في حربه ضد الارهاب.