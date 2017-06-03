التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات لاسيما تلك المتعلقة بالجانب البرلماني.

كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى الأوضاع السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعقب اللقاء، أقام الرئيس الغانم مأدبة سحور على شرف الجبوري والوفد المرافق له حضرها نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري وأمين سر مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ووكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف والنائب د.خليل عبدالله والنائب علي الدقباسي وسفير الكويت لدى العراق سالم الزمانان وسفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

يذكر أن الضيف الزائر وصل إلى البلاد والوفد المرافق له في وقت سابق امس في زيارة أخوية تستمر لمدة يومين.