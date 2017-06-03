اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على ان انتخاب الكويت عضوا غير دائم في مجلس الامن ممثلا عن المجموعة العربية وباغلبية ساحقة يعكس مكانة الكويت الدبلوماسية المرموقة معتبرا ان "الصوت العاقل والناضج" للسياسة الخارجية الكويتية يعد اضافة ايجابية على مجلس الامن.



وقال الغانم في تصريح صحافي بمناسبة انتخاب الكويت لعضوية مجلس الامن غير الدائمة لمدة عامين وباغلبية بلغت ١٨٨ صوتا من اصل ١٩٢، بعد حوالي اربعين عاما تعود الكويت الى مجلس الامن كصوت عربي ناضج وخبير، وكشريك دولي عرف بسياساته الداعية الى الاعتدال والتوافق، وكلاعب دبلوماسي مؤيد بقوة لسياسات احلال السلم والامن الدوليين في كل مناطق الصراع في العالم.



واعرب عن ثقته بنجاح الكويت ممثلة بوزارة الخارجية ومندوبية الكويت الدائمة لدى الامم المتحدة في عكس صورة السياسة الخارجية الكويتية المتزنة التي رسم ملامحها تاريخيا صاحب السمو الأمير قبل اكثر من ٦٠ عاما، معربا عن امله في ان تساهم الكويت وشركاؤها الدوليين في تخفيف حدة التوتر في مناطق التصدع السياسي والمسلح في العالم والوصول الى حلول سياسية دائمة ونهائية للعديد من الصراعات المزمنة اقليميا ودوليا.

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