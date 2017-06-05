وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء فيه: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ كشف بعدد الإناث خريجات معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي منذ نشأته وحتى تاريخه، وما مسمياتهن الوظيفية؟ وكم عدد المحولات منهن لوظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي مقارنة بأقرانهن من الذكور؟

2 ـ هل تم منح الإناث من خريجات الدفعات الاولى والثانية والثالثة للمعهد الديبلوماسي واللاتي يعملن في الخارج صفة ديبلوماسية وقتية تستمر باستمرارية عملهن في الخارج فقط؟ وما مدى صحة ان يتم سحب هذه الصفة فور عودتهن من الديوان العام؟

3 ـ كم عدد الإناث خريجات الدفعتين الرابعة والخامسة للمعهد الديبلوماسي؟ وما مسمياتهن الوظيفية؟

4 ـ لماذا لم تقم الوزارة بتحويل الإناث خريجات الدفعات الثلاث الاولى من الوظائف الإدارية الى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي طالما لدى الوزارة حاجة مستمرة للعنصر النسائي، بدلا من قبول إناث جدد في الدفعتين الأخيرتين؟