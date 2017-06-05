سامح عبدالحفيظ

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الاثنين لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات بشأن مشاريع بقوانين اعتماد الحسابات الختامية لعشر جهات حكومية عن السنة المالية 2015/2016 والمشاريع بقوانين بربط ميزانية الجهات العشر للسنة المالية 2017/2018.

وينظر المجلس في التقارير المدرجة على جدول أعمال الجلسة وهي كالآتي:

أ ـ التقرير السابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2015/2016.

2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2017/2018.

3 ـ تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

وبلغت الإيرادات الواردة في الحساب الختامي للمؤسسة عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 928 ألف دينار فيما بلغت المصروفات 398.3 مليون دينار ووافقت اللجنة على الحساب الختامي لمؤسسة الرعاية السكنية.

وقدرت الإيرادات في ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 3.1 ملايين دينار، فيما قدرت المصروفات بمبلغ 368.5 مليون دينار ووافقت اللجنة على ميزانية المؤسسة.

ب ـ التقرير الثامن والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2015/2016.

2 ـ مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2017/2018.

3 ـ تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

وبلغت الإيرادات الواردة في الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 282 ألف دينار فيما بلغت المصروفات 123 مليون دينار ورفضت اللجنة الحساب الختامي لمؤسسة الرعاية السكنية.

وقدرت الإيرادات في ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 328 ألف دينار فيما قدرت المصروفات بمبلغ 177مليون دينار ووافقت اللجنة على ميزانية المؤسسة.

ج ـ التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنة المالية 2015/2016.

2 ـ مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2017/2018.

3 ـ تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

وبلغت الإيرادات الواردة في الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 80 ألف دينار فيما بلغت المصروفات 16 مليون دينار ووافقت اللجنة على الحساب الختامي لهيئة شؤون القصر.

وقدرت الإيرادات في ميزانية هيئة شؤون القصر للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 109 آلاف دينار فيما قدرت المصروفات بمبلغ 22 مليون دينار، ووافقت اللجنة على ميزانية المؤسسة.

د ـ التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الامة عن السنة المالية 2015/2016.

2 ـ مشروع قانون بربط ميزانية مجلس الامة للسنة المالية 2017/2018.

3 ـ تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.

وبلغت الإيرادات الواردة في الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 270 ألف دينار، فيما بلغت المصروفات 61 مليون دينار ووافقت اللجنة على الحساب الختامي لمجلس الأمة.

وقدرت الإيرادات في ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 208 آلاف دينار، فيما قدرت المصروفات بمبلغ 57 مليون دينار، ووافقت اللجنة على ميزانية المجلس.

هـ ـ التقرير الحادي والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2015/2016.

2 ـ مشروع قانون بربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2017/2018.

3 ـ تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (ثلاثة تقارير).

وبلغت الإيرادات الواردة في الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 1.9 مليون دينار فيما بلغت المصروفات 123.5 مليون دينار ووافقت اللجنة على الحساب الختامي للإطفاء.

وقدرت الإيرادات في ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 2.5 مليون دينار فيما قدرت المصروفات بمبلغ 133.5 مليون دينار، ووافقت اللجنة على ميزانية المجلس.

و ـ التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2015/2016.

2 ـ مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2017/2018.

3 ـ تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

وبلغت الإيرادات الواردة في الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 6 آلاف دينار دينار فيما بلغت المصروفات 1.8 مليون دينار ووافقت اللجنة على الحساب الختامي للهيئة.

وقدرت الإيرادات في ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 57 ألف دينار فيما قدرت المصروفات بمبلغ 2.6 مليون دينار، ووافقت اللجنة على ميزانية الهيئة.

ز ـ التقرير الثالث والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن الفترة من 17/2/2015 إلى 31/3/2016.

2 ـ مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2017/2018.

3 ـ تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية (قطاع الاستثمار) للسنة المالية 2015/2016.

وبلغت الإيرادات الواردة في الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ صفر دينار فيما بلغت المصروفات 415 ألف دينار ووافقت اللجنة على الحساب الختامي للهيئة.

وقدرت الإيرادات في ميزانية الهيئة العامة للطرق للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ ألف دينار فيما قدرت المصروفات بمبلغ 965 ألف دينار، ووافقت اللجنة على ميزانية هيئة الطرق.

ح ـ التقرير الرابع والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1 ـ مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2017/2018.

وقدرت الإيرادات في ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ ألفي دينار فيما قدرت المصروفات بمبلغ 11 مليون دينار، ووافقت اللجنة على ميزانية الهيئة.

ط ـ التقرير الخامس والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2015/2016.

2 ـ مشروع قانون بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2017/2018.

3 ـ تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

وبلغت الإيرادات الواردة في الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 8 ملايين دينار فيما بلغت المصروفات 477 مليون دينار ووافقت اللجنة على الحساب الختامي للجامعة.

وقدرت الإيرادات في ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 12 مليون دينار فيما قدرت المصروفات بمبلغ 575 مليون دينار، ووافقت اللجنة على ميزانية الجامعة.

ك ـ التقرير السادس والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن الفترة من 8/5/2014 حتى 31/3/2016.

2 ـ مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2017/2018.

3 ـ تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية (قطاع الاستثمار) للسنة المالية 2015/2016.

وبلغت الإيرادات الواردة في الحساب الختامي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2015/2016 مبلغ 2.9 مليون دينار فيما بلغت المصروفات 2.5 مليون دينار ورفضت اللجنة الحساب الختامي للهيئة.

وقدرت الإيرادات في ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 67.9 مليون دينار فيما قدرت المصروفات بمبلغ 23.4 مليون دينار، ووافقت اللجنة على ميزانية الهيئة.