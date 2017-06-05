ماضي الهاجري

قال وزير الصحة د.جمال الحربي ان هناك 67 حالة احيلت الى مركز الكويت للصحة النفسية منذ الاول من يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر من العام ذاته.

ورد الحربي على سؤال للنائب صالح عاشور بشأن آلية حصول المريض النفسي على كرت العلاج الخاص بالطب النفسي وبعض الاستفسارات الاخرى.



وردا على السؤال الاول حول آلية حصول المريض النفسي على كرت العلاج الخاص بالطب النفسي جاءت الاجابة: يتم منح المريض بمركز الكويت للصحة النفسية بطاقة مراجعة اعتيادية كالتي تمنح لجميع مراجعي المستشفيات الاخرى، ويذكر في البطاقة اسم المراجع ورقم ملفه وتاريخ مراجعته القادمة، وذلك لترتيب المواعيد وتسهيل المراجعات على المريض والفريق الطبي، وهذا الكرت لا يمنح المريض اي حقوق خاصة وانما هو فقط لمراجعات المريض الطبية وعلاجاته الدوائية.

وعن الجهة المخولة بإصدار مثل هذه الكروت، اجاب الحربي: يتولى قسم السجلات الطبية بمركز الكويت للصحة النفسية إصدار تلك البطاقة عند فتح ملف للمريض بالمركز بناء على توصية الطبيب المعالج.

وعن الحالات التي يتم منح كروت الطب النفسي لها قال الحربي: يتم منح الكرت للحالات التي يفتح لها ملف طبي بمركز الكويت للصحة النفسية وتحتاج لمراجعة العيادة الخارجية بالمركز بناء على موافقة الاطباء المعالجين بفتح الملف، وجاء السؤال الرابع؟ كم يبلغ عدد الحالات التي تم منحها كروت الطب النفسي بعد تحرير الكويت حتى تاريخه؟ واجاب الحربي: البيان التالي يوضح عدد الحالات المحالة من جهات التحقيق والقضاء لمركز الكويت للصحة النفسية من 1/1/2016 الى 31/12/2016:

الجهة المحال منها:

المحكمة: 5.

النيابة العامة والادلة الجنائية: 35.

الادارة العامة للتحقيقات: 26.

المخفر: 1.

الاجمالي: 67.

علما بأنه تبين وجود 39 حالة منهم مسؤولين عن تصرفاتهم، 28 حالة غير مسؤولين عن تصرفاتهم.

كما ان الاشخاص المحولين يتم فتح ملف لهم مباشرة بعد احالتهم لمركز الكويت للصحة النفسية (الطب النفسي سابقا) ومن ثم يتم فحصهم واعادتهم للجهة المحولين منها دون منحهم كرتا للمراجعة، لانه ليس بالضرورة ان من يتم عرضهم من هؤلاء ان يكون لديه مرض نفسي، ولكن يتم منح كرت للحالات الصادر بحقها حكم بالايداع بالمركز، ويتراوح متوسط من يتم فتح ملفات لهم سنويا بمركز الكويت للصحة النفسية ما بين 1500 و2000 حالة وهذا الرقم قابل للزيادة والنقصان.