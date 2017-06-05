دعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي إلى إقرار قانون تجنيس 4 آلاف من البدون قبل فض دور الانعقاد الحالي.



وقال عسكر في تصريح صحافي: سأتقدم انا ومجموعة من النواب في الجلسة المقبلة بطلب الى مجلس الأمة لاستعجال مناقشة قانون تجنيس 4 آلاف شخص في العام الحالي 2017 ليتم إقرار هذا القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي.

وأوضح أن هناك أغلبية نيابية تؤيد إقرار قانون تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه في عام 2017 وتمنى عسكر على الحكومة عدم عرقلة إقرار هذا القانون وان تتعاون مع النواب للوصول الى حل توافقي.

وطالب بأن يكون الاقتراح المطلوب استعجال إقراره هو ألا يقل عدد من يتم تجنيسهم في 2017 عن ألفين ولا يزيد على اربعة آلاف شخص، لاسيما أن آخر كشف تجنيس صدر قبل عشر سنوات وهي مدة طويلة جدا.



وأضاف عسكر أن هذا القانون سيرفع الظلم عن أبناء البدون الذين تم حرمانهم من حق التجنيس رغم انهم ضحوا بأرواحهم من أجل هذا البلد.