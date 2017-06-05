قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا برغبة لتوفير طاقم مسعف مع مركبات الإسعاف المجهزة بالكامل لتتواجد أثناء المباريات.

ونص الاقتراح على ما يلي: يتعرض لاعبو كرة القدم للإصابات أثناء مجريات اللعب، وما تقوم به وزارة الصحة من توفير طاقم مسعف لا يغطي احتياجات جميع المباريات التي تقام في ملاعب عدة متفرقة في اليوم نفسه.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي: تطرح الهيئة العامة للرياضة مناقصة للمستشفيات الخاصة لتوفير طاقم مسعف مع مركبات الإسعاف المجهزة بالكامل لتتواجد أثناء المباريات بمختلف أنواعها لجميع المراحل السنية على أن تكون مدة العقد موسما رياضيا كاملا، وتطرح المناقصة في كل مرة قبل بدء الموسم الرياضي.