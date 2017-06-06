الشاهين: نشيد بأداء الأمانة العامة لمجلس الأمة ونجاحها في تخفيض مصروفاتها 6 ملايين دينار

الحجرف: هناك مشكلة في تراجع معدلات التعليم والتنمية وإنشاء الهيئات لا يخضع لدراسة جدوى

د.وليد الطبطبائي: الحكومة أخفقت في التعامل مع التجاوزات ونحتاج إلى حكومة جديدة بنهج جديد

عمر الطبطبائي: هيئة طباعة القرآن تعاني صراعاً سياسياً والمال العام هو الضحية

الدقباسي: أرفض التصويت بالموافقة على الميزانيات قبل إعادة هيكلتها

العدساني: جميع تقارير لجنة الميزانيات تبين وجود هدر في المال العام

العتيبي: إصلاح الهيكل الإداري الحكومي يجب أن يبدأ بحلحلة الهيئات

عبدالصمد: الميزانية توضع لهيئة الطرق على الورق وتصرفها وزارة الأشغال فعلياً

الحويلة: تفعيل المحاكمات التأديبية لمحاسبة كل مسؤول أضر بالمال العام

الصالح: لدينا 35 هيئة عامة ومستقلة و30 جهة حكومية ونعاني أزمة بطالة

عبدالكريم الكندري: إلى متى سيستمر مشروع جامعة الشدادية وكم صرف عليه حتى الآن؟

عاشور: «شؤون القصّر» تقاعست عن تحصيل 752 ألف دينار من أموالها لمدة 3 سنوات

خليل عبدالله: على الحكومة أن تغير نهجها في إدارة مؤسسات الدولة

الهاشم: الهيئات أنشئت لتيسير العمل والواقع أنها استخدمت للتنفيع والترضيات

الهدية: هيئة الإعاقة تسيء الظن بفئة المعاقين وتضيق عليهم

خورشيد: الهيئات تكلف الدولة أعباء إضافية والوزارات تقوم بعملها

الرومي: على الوزراء أن يكون لهم دور فاعل في الرقابة على الجهات التابعة لهم

الرويعي: دور جامعة الكويت انحسر بسبب غياب إدارة سليمة

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس مشاريع قوانين بشأن ربط الميزانية للسنة المالية (2017 ـ 2018) لعشر جهات حكومية واعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2015 ـ 2016) لثمانية منها مقررا إحالة التوصيات إلى الحكومة. وتضم الجهات التي وافق المجلس على مشاريع قوانينها: المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومجلس الأمة والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للشباب وجامعة الكويت وهيئة الإعاقة و«القصر» والاتصالات. ورفض المجلس الحساب الختامي لـ هيئة ذوي الإعاقة، كما أن هيئة الشباب لا يوجد لها حساب ختامي لحداثة إنشائها، وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين بشأن ربط ميزانيات تلك الجهات وبشأن اعتماد الحساب الختامي للجهات المذكورة عن السنة المالية (2015 ـ 2016) بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا. وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على عشر ميزانيات لجهات ملحقة ومستقلة، كما وافق على 8 حسابات ختامية. ورفض المجلس الحساب الختامي لهيئة المعاقين في حين ان هيئة الرياضة لم يوجد لها حساب ختامي بسبب حداثة إنشائها.



من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله اثناء مناقشة المجلس لميزانية هيئة الاتصالات انه «توجد مجموعة ملاحظات على ميزانية الهيئة منها ملاحظة التشابك الحكومي وصدور قرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة بمشروع الألياف الضوئية » مضيفا ان «هذا الأمر غير صحيح إطلاقا فلم يصدر من مجلس الوزراء هذا التكليف وسأبين صحة هذا

الأمر للجنة ».



وتابع قائلا: ان «الاحتفاظ بصافي الأرباح كما ورد في التقرير تم فقط في السنة الأولى وهي أرباح تشغيلية بلغت 338 ألف دينار )نحو 1.1 مليون دولار( أما أرباح هذا العام فلم يتخذ قرار فيها حتى الآن ». وفيما يخص قضية الاستشارات وفرق العمل فقال «لدينا لائحة بهذه الأمور وأخذنا بما تم بيانه من ملاحظات في تقرير لجنة الميزانيات وستكون ردودنا مقنعة لهم».



وأكد العبدالله انه على أتم الاستعداد لمعالجة كل ما ورد من الملاحظات ان كانت صحيحة مؤكدا ثقته «بأن أعضاء لجنة الميزانيات سيأخذون على عاتقهم تصحيح ما ورد من أخطاء إن وجدت».. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات عن الحساب الختامي وميزانية 10 جهات حكومية مستقلة وملحقة، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

تقارير لجنة الميزانيات



أ ـ التقرير السابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2015/2016.

2- مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2017/2018.

3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

ب ـ التقرير الثامن والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2015/2016.

2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2017/2018.

3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

ج ـ التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنة المالية 2015/20016.

2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2017/2018.

3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

د ـ التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 2015/2016.

2- مشروع قانون بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2017/2018.

3- تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.

هـ ـ التقرير الحادي والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2015/2016.

2- مشروع قانون بربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2017/2018.

3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (ثلاثة تقارير).

وـ التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:



1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2015/2016.



2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2017/2018.

3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

ز ـ التقرير الثالث والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:



1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن الفترة من 17/2/2015 الى 31/3/2016.

2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2017/2018.

3- تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية (قطاع الاستثمار) للسنة المالية 2015/2016.

ح ـ التقرير الرابع والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:



1- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2017/2018.

ط ـ التقرير الخامس والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:

1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2015/2016.

2- مشروع قانون بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2017/2018.

3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).

ك ـ التقرير السادس والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:



1 ـ مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن الفترة من 8/5/2014 حتى 31/3/2016.

2 ـ مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2017/2018.

3 ـ تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية (قطاع الاستثمار) للسنة المالية 2015/2016.



٭ صالح عاشور: اعتقد اننا نحتاج الى آلية جديدة في مناقشة الميزانيات، فلا يعقل ان يخصص لكل متحدث 3 دقائق لعشر ميزانيات وبها مئات الملاحظات، فلا نستطيع ان نعطي الميزانيات حقها.



فعندما تتقاعس هيئة شؤون القصر عن تحصيل 752 الف دينار لمدة 3 سنوات فإما يقال المدير العام وعدم صرف اموال شؤون القصر بمبلغ 14 مليون دينار وقطاع القرآن الكريم بوزارة الاوقاف انشطة من هيئة علوم القرآن التي تكلف الدولة 7 ملايين.



الحكومة صرفت خلال 5 سنوات مليارا و200 مليون على البعثات.



وهناك روتين وبيروقراطية في العمل الاداري بمجلس الامة ونحتاج عدالة في المناصب القيادية.

٭ د.خليل عبدالله: على الحكومة ان تغير نهجها في ادارة مؤسسات الدولة، الراتب الذي يخصم من الموظف يعد من الايرادات، واذا المؤسسات لا تعرف تفكر فميزانيتنا ستكون 30 ـ 40 مليارا بعد بضع سنوات، والعجز سيزداد.

هناك مسؤولون يأخذون رواتب وامتيازات، اتمنى من الحكومة

٭ صفاء الهاشم: أتمنى عودة الركب لسفينة مجلس التعاون، الحكومة أنشأت الهيئات لتجعل الامور سلسة ولكنها استخدمتها للتنفيع والترضيات، هناك اكثر من هيئة مثل هيئة الطباعة للقرآن الكريم لم تطبع لنا قرآنا واحدا، وتحض القرآن من دبي.



هيئة الطرق مهمتها تلبية النقل الجماعي وتقليل الاخطار البيئية، التوجه الحكومي حيال تفعيل هيئة الطرق مازال غير واضح، فمتى سنصل الى مرحلة الجدية؟



٭ جمال الحربش: الاخت صفاء الهاشم، لثاني مرة تذكر اللحى واللحية لا ترتبط بالفساد، فهي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلنبعد موضوع اللحى ونبحث عن الفساد الموجود بالاشخاص.



٭ صلاح خورشيد: هناك وزارات تعمل وتقوم بعمل الهيئات، وتكلف الدولة الكثير من المصاريف والاعباء على الباب الاول، الخطر هو العجز في الميزانية.



اداء الهيئات والوزارات في تدن مستمر، علينا وضع آلية جديدة لمناقشة الميزانيات، ولنناقش الميزانيات قبل شهر ابريل.



٭ عبدالله الرومي: يقلقنا جميعا كأبناء للخليج ما يحدث بين الاشقاء، ولا نتمنى ذلك ونثق في حكمة الملك سلمان واشقائه في توحيد هذه الصفوف ولنا ثقة كبيرة في حكمة صاحب السمو في لمّ الشمل ودور الكويت في جمع الشمل.



وبالنسبة للميزانيات فإن ما نراه مقلق ومع تقديري للحكومة فميزانية الطرق والنقل البري منذ 3 سنوات غير قادرة على العمل، وكذلك هيئة الغذاء والاعاقة كلها اعباء اضافية وهدر، وما يحدث في موضوع الاعاقة كارثة وتكسب على حساب المال العام.



نحن اليوم في امس الحاجة للاموال المهدرة كدولة تقترض من الخارج وندفع فوائد، ويجب على الوزراء ان يكون لهم دور فاعل في الرقابة وعليهم مسؤولية في تحمل هذه الامانة.



٭ عمر الطبطبائي: الهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم، بها صراع سياسي بحت بسبب حزبين والضحية الاموال العامة. رأى الديوان ان التدقيق الداخلي لا يتبع اي سلطة اشرافية وقامت الهيئة بصرف 7 ملايين دون تحقيقها بالاهداف التي انشئت من اجلها، وتطبع القرآن في دبي، فعلى ماذا تعطى لهم الميزانية؟! ما يجوز ما يحدث في اموالنا العامة ولدينا هيئة الطرق وكثير من الهيئات لا تحقق الاهداف المنشأة من اجلها.



٭ اسامة الشاهين: نشيد بموقف الكويت الرسمي الحيادي وان شاء الله تمر هذه القمة على افضل ما يمكن.



نشيد بأداء مكتب المجلس والامانة العامة لمجلس الامة والاداء نتج عنه انخفاض بمقدار 6 ملايين دينار عن السنة السابقة وان شاء الله نكون قدوة للجهات الحكومية والنفقات الاعلامية انخفضت بمقدار 320 الف دينار، وهذا محل إشادة في ظل التضخم، والاخوان في المجلس يحافظون على الاموال العامة.



هيئة الاعاقة ميزانيتها بها ثغرات كثيرة، ولابد من ان نشد على اهمية مشروع الميكنة، ميكنة ملفات المعاقين، قالوا انها ستكون في شهر ابريل الماضي ونحن الآن في يونيو ولم يتم شيء.



٭ خالد الشطي: طباعة القرآن الكريم تجلب الثواب ولا سيما ونحن في شهر رمضان المبارك، انشئت هذه الهيئة في 2011 ولم تقم الى الآن بأي شيء من اختصاصاتها ولم تطبع نسخة واحدة، بل اشترت 70 الف مصحف من دولة الامارات، وهذا المبلغ لو ذهب الى المواطنين وهو 7 ملايين و300 ألف دينار، هذا ولم يفعلوا شيئا ولم يطبعوا نسخة واحدة من القرآن الكريم. والهيئة تقوم بتوقيع عقود دون الحصول على الموافقات اللازمة والرسمية، ونحن امام هدر واضح وعدم صرف مبالغ في مكانها الصحيح، ولا مجال اليوم الا للمطالبة بحلها ونقل اختصاصاتها الى وزارة الاوقاف ومباني الهيئة تذهب الى اي من مباني الحكومة وجهاتها.



٭ مبارك الحجرف: نسأل الله ان يهدئ نفوس اخواننا في الخليج وان يكونوا لحمة واحدة والا يدخل بينهم احد.



نحن اليوم نناقش ميزانيات هيئات ملحقة ومستقلة، وكان من الفترض ان نناقش ميزانيات الوزارات ولكن حدث تفريغ لكل المؤسسات التي لا داعي لوجودها.



هناك نوع من الترضيات في كثير من الهيئات، رواتب عالية وميزات عالية دون نتائج، تشابك الاختصاصات بين الهيئة والوزارة ووزير الشباب ينادي بإلغاء هيئة الشباب وهذا دليل عدم دراسة إنشاء الهيئات. هناك مشكلة في تراجع معدلات التعليم والتنمية.

٭ رياض العدساني: هناك واسطات كثيرة في الهيئات والوزارات وهناك عبث وفساد والهيئات لا تعمل ولا تنتج، والواسطات بعيدة كل البعد عن التخصص، مثل هيئة الغذاء وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التقارير كلها تبين ان هناك هدرا في المال العام وتبين عدم المحاسبة.



٭ عدنان عبدالصمد: ارسلنا «سي دي» لواحد وثلاثين جهة وهي الميزانية العامة للدولة.



٭ محمد هايف: من يطالبون بحل هيئة القرآن هم من يحالون الى النيابة ويحاسبون، ويجب ان تكون تحت الرقابة ولماذا لا يتطرق لمجلس الامة وهو يبتعد كل البعد عن المخالفات، هناك ملاحظات إجراء العديد من المناقلات وعدم مراعاة الدقة عند إعداد الميزانية، وقصور في نظام التدقيق الداخلي ومخالفة المادة 122، وتم انشاء قسم التدقيق والمراجعة في 2009، وتم تعيين اسمه وبه موظف واحد ولم يصدر عن القسم تقرير يذكر منذ تأسيسه.



وتعيين احد القياديين بالمجلس بالباراشوت وهو مخالف لمتطلبات شغل الوظيفة، وبعدد سنوات خدمة لا تزيد على 7 سنوات ويتطلب شغل المنصب خبرة لا تقل عن 15 سنة، هذه المخالفات يجب ان تصحح في المجلس حتى لا يكون «باب النجار مخلع».



٭ وليد الطبطبائي: رسالة لأشقائنا دول الخليج ان يتعاملوا بالحكمة وهم اهلنا ونتمنى احتواء هذه الازمة، لان المستفيد هو اعداؤنا وهو النظام الايراني الذي يمارس القتل في العراق واليمن ولبنان وسورية، ويجب ان نتكاتف لمواجهة الاخطار الخارجية في المشروع الايراني والمشروع الصهيوني، واتمنى ان يعود الوئام والوفاق لدول التعاون الخليجي.



ونعارض الميزانيات ونرفض سلقها في 3 دقائق وموقفنا من الحكومة مبدأي وندعو الى حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد، مستشفى جابر وجامعة جابر لا يعملان، ووزارة الكهرباء تقطع الكهرباء على المواطنين لتحصيل الفلوس، وتكسر البايبات امام منازل المواطنين، هذه طريقة همجية، هذه الحكومة تمارس الاضرار بالمواطنين.



٭ خليل الصالح: يصادف يوم 9 من رمضان ذكرى استشهاد الكويتيين في تفجير مسجد الصادق، ومن كان يراهن على الوحدة الوطنية فذهب رهانه على صخرة الوحدة الوطنية وتلاحم الكويتيين في هذ اليوم خاصة بحضور سيدي صاحب السمو.



15 هيئة عامة و20 مستقلة و30 جهة حكومية لدينا، ولدينا 35 ألف خريج كيف نوظفهم، كيف نوفر لهم درجات وظيفية؟ هناك فوضى في التوظيف، في القطاع النفطي، ففي هذه السنة 2800 وظيفة تم تحقيقها للمواطنين.



هناك هيئات تستحق الدمج وأخرى تستحق الالغاء.



٭ عبدالكريم الكندري: رسالة للمواطنين الكويتيين واشقائنا في دول الخليج تأييدنا أو رفضنا للقرارات الحكومية فأخوتنا ومصيرنا واحد.

بالنسبة لهيئة طباعة القرآن الكريم، جامعة الكويت نصف مليار مصروفات ولا داعي لتشويه سمعة الهيئة وتشويه سمعة كل ما يتعلق بالإسلام فهناك 9 جهات أخرى تستحق الكلام مثل جامعة الكويت نصف مليار مصروفات، هنا الكلام ذهبتم على مليونين وخليتم المليارات؟



مشكلة التعيينات والحسد فيها وجامعة الشدادية كم صرفتم على جامعة الشدادية، هل هناك فريق قانوني يستطيع الدفاع عن الجامعة وإلى متى سوف يستمر هذا المشروع؟ أما عن التعيين والبعثات فخافوا الله فيما تفعلونه في جامعة الكويت.



٭ خالد العتيبي: تفاجأت بهذه الهيئات التي لم تنشأ إلا لتنفيع بعض الاشخاص وهي تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، وعلينا بإصلاح الخلل الحكومي المتمثل في كثرة الهيئات وتشابك الاختصاصات فيها.



هناك تداخل وتشابه في اختصاص وعمل بعض الهيئات فالاصلاح يجب ان يبدأ بحلحلة هذه الهيئات، والتنفيع واضح عندما تشاهد رواتب الاشخاص في الهيئات ونطالب بغربلة هذه الهيئات ودمج بعضها ونرفض سياسة التنفيع التي تنتهجها الدولة.



وسأرفض الميزانيات والحسابات الختامية لهذه الجهات غير المجدية.



٭ محمد الدلال: نشعر بحزن عميق على أحداث خليجنا العربي وما آلت اليه من تطورات سلبية في العلاقات، وهذا له أضرار سلبية على دول الخليج اتمنى إيقاف النزيف جراء المشروعين الصهيوني والإيراني.



من الطبيعي ان نبدي ملاحظاتنا على الادارات التي تراجعت في ادائها المالي، نحن في أمس الحاجة إلى إعادة الهيكلة في الدولة لأن بعض الهيئات ليس لها داع، والتعليم من أهم القضايا الرئيسية، ليس لدينا إلا جامعة واحدة تدن في الانجاز المالي والفعلي للمشاريع بما فيها كلية الطب وقد تأخر افتتاح الجامعة عن 2019 المقرر لها.



٭ علي الدقباسي: نعيش اليوم هذه الازمة الخليجية التي يخطئ من يعتقد أنها محصورة في شكل بسيط، أسوق نداء من مجلس الأمة لكل قادتنا وحكوماتنا في المنطقة للملمة هذه الأزمة والخروج منها موحدين أكثر، وليس صدفة ما يحدث من حرب إلكترونية واختراق حسابات إلكترونية.



نحن قلقون ونتأمل من الله ان نتجاوز هذه المحنة، ونسأل الله أن يهدي النفوس وتظل مصالحنا المشتركة أكبر، موقفي واضح فاللجنة في حد ذاتها رافضة الحسابات الختامية وأنا رافض لهذه الميزانية، ونتمنى أن نشهد تقليصا للملاحظات والهدر.



وأرفض التصويت بالموافقة على الميزانيات قبل إعادة هيكلتها.



٭ محمد الهدية: دول الخليج هدفها واحد ومصيرها واحد ونتمنى أن تنكشف هذه الغمة نحن ضد مدعي الإعاقة والهيئة اصبحت تتحايل مع المعاقين واصبح سوء الظن مقدما عند الهيئة ضد هذه الفئة فئة المعاقين.



الهيئة غير جادة في حل الملاحظات لأنها تفرغت لأصحاب ذوي الإعاقة وبدأت تضيق على أصحاب ذوي الإعاقة وما تتبعه الهيئة نتمنى أن تعدله الهيئة وتعطي كل ذي حق حقه لأن ازدحام المراجعين واعادة التقييم غير الصحيح اصاب أصحاب الإعاقة بالضرر.

٭ عبدالله فهاد: نبارك للكويت وأهلها هذه المكانة المرموقة بفوزنا بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي وعلى «الخارجية» العمل الدؤوب للاستمرار في هذا المقعد.



وندعو من مجلس الأمة الى رأب الصدع وان تسود لغة الحكمة ولغة العقل في هذا الاقليم المضطرب.



الهيئات الموجودة تجاوزت على المال العام وخالفت تقارير ديوان المحاسبة.



هيئة شؤون ذوي الاعاقة بدءا من مبانيها غير صالحة لاصحاب الفئة، مدعو الاعاقة والتعسف الذي يمارس من قبل الهيئة.

تجديد ملفات المعاقين دون العرض على اللجان الفنية اللجان الطبية بها 43 الى 47 عضوا وهذه تجاوزات لاشراك غير الكويتيين في الهيئة.



هيئة الطرق وهيئة الشباب تثبت الضبابية من الحكومة وبات الغاؤها واجبا على الحكومة ونرفض ان يكون ترتيب جامعة الكويت قبل الاخيرة في سلم التعليم.



٭ د.عودة الرويعي: نبارك لتبوؤ الكويت مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، ونحزن لما حدث في منظومة دول التعاون الخليجي.

هيئة الاعاقة تُذّل المعاقين وأهلهم وتضع عقوبات امامهم، واغلب بطاقات الاعاقة الموجودة هي حديثة ومع ذلك يتم تعطيل مصالحهم ويتم وقف الملفات الجديدة.



الجامعة تواجدها انحسر بسبب عدم وجود ادارة سليمة بالجامعة التي بدأت قوية وانتهت الى ما انتهت اليه من هوان.



عدم وجود تطبيق اختبار القدرات على كلية العلوم يقر بأن اختبار القدرات لم يوضع لجامعة الكويت بل لاغراض اخرى وعلى الوزير مراجعة التقارير في هذا الامر.



٭ الحميدي السبيعي: هناك هدر ورد بتقرير هيئة المعاقين التي وفرت المبلغ المالي على حساب المعاقين الحقيقيين اكتفي بكلمتي لان لا يوجد احد يسمعني.



٭ حمدان العازمي: اغلب المخالفات متكررة وسوف نقرها «غصب علينا» يجب تقديم موعد مناقشة الميزانية، المخالفات موجودة منذ 2008.



جامعة الكويت نقر لها ميزانية كل عام وبها تجاوزات بالتعيينات والبعثات، هذا فساد واضح وفساد مكشوف بوجود التماس كهربائي كل عام.



هيئة الاعاقة لا تفرق بين مدعي الاعاقة والمعاقين الحقيقيين.



الاطفاء هي الجهة الوحيدة التي تستحق الموافقة على ميزانياتها.



٭ سعدون حماد: الهيئة العامة لشؤون الاعاقة بها مبالغ لا بد ان تصرف بالشكل الصحيح، نعم، لكن يفترض ان يكون هناك انصاف من الهيئة.

احد المواطنين لديه شهادة اعاقة منذ الولادة حتى تم اعفاؤه من التجنيد، وتأتي الهيئة اليوم وتقول له انه سليم، وحاول مقابلة المدير العام للهيئة ولم يستطع فلجأ الى القضاء.



والهيئة العامة للاتصالات نريد منها اداء افضل من ذلك ولا بد من وضع ضوابط للتعيينات في هيئة الاتصالات وهيئة الطرق لم تفعل الى الان فما السبب؟ ويفترض ان تحال اليها جميع الاختصاصات التابعة للهيئة العامة للطرق.



٭ عدنان عبدالصمد: اجتمعنا مع سمو رئيس الوزراء نتيجة للتشابك بين هيئة النقل والطرق ووزارة الاشغال، الوزارة هي من توقع عقود الطرق، والقانون ينص على أن الهيئة هي من توقع ولكن الميزانية قانون توضع لهيئة الطرق وواقعا نضعها لوزارة.



وخرجنا بحل توفيقي ان الاعتمادات تكون خاضعة لموافقة هيئة الطرق وبالتالي اي اتفاق يكون بالتنسيق مع هيئة الطرق ووزارة الاشغال تقوم بالنيابة عنها بتنفيذ مشاريع الطرق.



٭ جمعان الحربش: لدينا اسئلة عن جامعة الكويت والوزير ليس موجودا فمن سيرد على اسئلتنا، نحن البرلمان الوحيد الذي يقر المشروعات التنموية بقانون وهذا لغياب الادارة الحكومية متى ستنتهي من جامعة الشدادية؟



انا ضد التعليم التجاري ولست ضد التعليم الخاص، ميزانية البحث العلمي 3 ملايين دينار والنتائج لا شيء متى سوف تنتهي جامعة الشدادية.



وهيئة الشباب تدمرت كما تدمرت الرياضة، الشباب يدفعون ثمنا باهظا بسبب تعطل الرياضة، الوزير السابق تم استجوابه وتنحى، والوزير الحالي سوف يتم استجوابه وسوف يتنحى، وإذا الوزير لم يجب فكيف سنوافق على ميزانيته.



٭ محمد الحويلة: نهنئ الكويت على انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الامن، ويؤسفنا تطور الأمور في البيت الخليجي، وثقتنا كبيرة في زعماء وحكام الخليج وحنكة صاحب السمو في رأب الصدع في البيت الخليجي.



وكان من المفترض تحديد جلسة خاصة فيها كل وزير يعتلي المنصة، ويفند التقارير التي أعدت من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ولا ننسى المكتب الفني للجنة الميزانيات، ديوان المحاسبة وضع الكثير من المخالفات والملاحظات في تقاريره ولكن بعض الجهات لم تتعاون مع الجهات الرقابية ما جعل اللجنة ترفض تلك الميزانيات، ومن المفترض ان يتعهد الوزير بأن يتم معالجتها بما نص عليه القانون.

ونرجو تفعيل الفصل الرابع الخاص بالمحاكمات التأديبية لنحاسب كل مسؤول أضر بالمال العام.

٭ نايف المرداس: هناك تجاوزات في هيئة المعاقين وهناك مصروفات كبيرة 123 مليونا و177 مليونا في الميزانية القادمة، وبها عدم جدية في ملاحظة الأخطاء.

والمخالفات المالية 198 مخالفة، وشراء أصناف غير مبررة بلغت 16 صنفا وعدم تحصيل الهيئة مستحقاتها، وتجديد شهادات دون عرضها على اللجنة المختصة، والوافدون هم من يسيرون اعمال الهيئة، المواعيد في اللجان طويلة وبعيدة، وهناك تشدد لمن يستحق شهادة الإعاقة، ولا تستطيع الهيئة التمييز بين المعاق الحقيقي ومدعي الاعاقة، وهناك اشراك غير الكويتيين في اعمال اللجان.



٭ عدنان عبدالصمد: سطر أبناء الكويت أروع الأمثلة للتلاحم في تفجير مسجد الصادق، ونتذكر الكلمة الرائعة لصاحب السمو عندما قال «هذولا عيالي» فكان هذا التلاحم بين القيادة والشعب من جهة وبين مختلف أطياف الشعب خير رد على تلك الجريمة الشنيعة وبناء على ذلك ينبغي اعتبار هذا اليوم يوما للوحدة الوطنية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.



٭ عدنان عبدالصمد: ارجو من اعضاء المجلس عدم الاكتفاء بملخص اللجنة لأن الملخص لا نستطيع وضع كل ملاحظات النواب فيه فأرجو الاطلاع على التوصيات الواردة في التقرير ونؤكد على ضرورة اعادة النظر في كثرة الهيئات وتشابكها، كان هناك اجتماع مع الأمين العام وقطاع الشؤون المالية وناقشنا كل الملاحظات التي سجلها الديوان.



وبإقرار الديوان ان هذه الملاحظات تم تلافيها ماعدا ملاحظتين انتفيتا بانتهاء السنة أولاهما انخفاض معدلات الصرف على بعض فقرات الميزانية، والثانية اجراء العديد من المناقلات والديوان اقر بالتقليل من تلك المناقلات وأن المجلس جاد في تسوية ملاحظاته ولم نغض الطرف عن ميزانية مجلس الأمة، والجهاز والديوان شكرا الأمين العام على تلافي هذه الملاحظات.



ممثلو هيئة الإعاقة



تم تقليل فترات الانتظار في غضون شهر والآن بعض اللجان تعطي الموعد في أسبوع.



وعن تباين الأعداد المعلنة فعدد الملفات كان 57 ألف ملفا فهذا الرقم يشمل الكل.



والهيئة جادة في تسوية جميع الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

وتم تلافي مآخذ النوع الثاني من الدعم على الأجهزة ولا يوجد أي دعم للمدارس التي ليس لها ترخيص إلا حالات بسيطة تستكمل الدراسة.

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة



المصروفات 177 مليونا و734 ألف دينار

الإيرادات 328 ألف دينار

التمويل الحكومي 177 مليونا و406 آلاف دينار

وجرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي لهيئة المعاقين

الحضور 52، الموافقة 21، عدم موافقة 31.

عدم موافقة.

وجرى التصويت على ميزانية هيئة المعاقين وكانت النتيجة

الحضور 51، الموافقة 34، عدم الموافقة 17.

موافقة وتحال للحكومة والتوصيات الواردة في التقرير.

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

الايرادات 67 مليونا و902 ألف دينار

المصروفات 23 مليونا و450 ألف دينار

صافي الربح 44 مليونا و452 ألف دينار

وجرى التصويت نداء بالاسم على الحساب الختامي لهيئة الاتصالات وكانت النتيجة

الحضور 47، الموافقة 33، عدم الموافقة 14.

موافقة

وجرى التصويت على الميزانية لهيئة الاتصالات وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 48، الموافقة 44، عدم الموافقة 4.

موافقة ويحال للحكومة والتوصيات

٭ الشيخ محمد العبدالله: اتوجه بالشكر الجزيل للجنة الميزانيات وتوجد مجموعة ملاحظات على هيئة الاتصالات منها التشابك الحكومي ولم يصدر من مجلس الوزراء هذا التكليف والاحتفاظ بصافي الارباح التشغيلية وبلغت 338 ألف دينار.



وقضية الاستشارات وفرق العمل فلدينا لائحة واخذنا بما تم بيانه في لجنة الميزانيات ولم نتمكن من اللقاء معهم ونحن على اتم الاستعداد لمعالجة كل ما ورد من ملاحظات.



٭ رياض العدساني: الهيئة تقول انه صدر قرار من مجلس الوزراء

٭ الهيئة العامة لشؤون القصر:

المصروفات: 22 مليونا و67 ألف دينار.

الإيرادات: 109 آلاف دينار.

التمويل الحكومي: 21 مليونا و988 ألف دينار.

وجرى التصويت على الميزانية والحساب الختامي لهيئة شؤون القصر.

الحضور 48، الموافقة 44، عدم الموافقة 4.

موافقة ويحال للحكومة.

٭ مؤسسة الرعاية السكنية

الإيرادات: 3 ملايين و109 آلاف دينار.

المصروفات: 368 مليونا و527 ألف دينار.

التمويل الحكومي: 365 مليونا و418 ألف دينار.

٭ مجلس الأمة:

المصروفات: 57 مليونا و852 ألف دينار.

الإيرادات: 208 آلاف دينار.

التمويل الحكومي: 57 مليونا و644 ألف دينار.

٭ الإدارة العامة للإطفاء

المصروفات: 133 مليونا و567 ألف دينار.

الإيرادات: 2 مليون و578 ألف دينار.

التمويل الحكومي: 130 مليونا و989 ألف دينار.

٭ الهيئة العامة للعناية بطباعة وشؤون القرآن الكريم

المصروفات: 2 مليون و642 ألف دينار.

الإيرادات: 57 ألف دينار.

التمويل الحكومي: 2 مليون و585 ألف دينار.

٭ الهيئة العامة للطرق والنقل البري

الإيرادات: ألف دينار.

المصروفات: 965 ألف دينار.

التمويل الحكومي: 964 ألف دينار.

٭ الهيئة العامة للشباب

المصروفات: 11 مليون و384 ألف دينار.

الإيرادات: 2000 دينار.

التمويل الحكومي: 11 مليونا و382 ألف دينار.

٭ جامعة الكويت

المصروفات: 575 مليونا و388 ألف دينار.

الإيرادات: 12 مليونا.

التمويل الحكومي: 563 مليونا و328 ألف دينار.

وجرى التصويت على الجهات السبع بالاسم والحسابات الختامية + الميزانيات.

وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 44، الموافقة 36، عدم الموافقة 8.

موافقة ويحال للحكومة والتوصيات.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة وغدا الجلسة العادية تبدأ الساعة 12.

الغانم يستقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سماحة السيد عمار عبدالعزيز الحكيم والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر اللقاء رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن.

خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها المنبر الديموقراطي الكويتي





الخيران: ملتقى وطني لتبادل الآراء وتقريب وجهات النظررشيد الفعم

دعا الامين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي بندر الخيران الى ملتقى وطني شامل لكل مكونات الشعب الكويتي السياسي منه والاجتماعي لتوطيد العلاقة وتعزيزها وتبادل الآراء كما عهدناها.

وهنأ الخيران خلال الغبقة الرمضانية التي اقامها المنبر الديموقراطي الكويتي مساء امس الاول المجتمع الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد ان اللقاء في مثل هذه المناسبة هي عادة من عادات الشعب الكويتي الاصيل في الالتقاء مع كل مكونات الشعب لتوطيد العلاقة الإنسانية بينهم التي نتمنى ان تستمر دائما.

ولفت الى ان الاوضاع الاقليمية الحرجة تحتاج مثل هذه اللقاءات الحميمية وتعزيزها على كل المستويات.