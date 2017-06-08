الطبطبائي: سنرفض فض دور الانعقاد في حال لم تناقش قوانين «إعادة أسعار البنزين كما كانت» وإسقاط قروض فوائد التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين

النصاب حال دون عقد جلسة أمس التكميلية كان من المقرر خلالها مناقشة إلغاء زيادة البنزين والتجنيس وإلغاء فوائد القروض



سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم

حال عدم اكتمال النصاب دون عقد جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس، الأمر الذي أعطى الحكومة فسحة زمنية للمناورة السياسية لجهة عدم السماح بمناقشة وإقرار عدة قوانين لا تتوافق مع توجهاتها ورؤاها.



وكان من المقرر ان يعرض على جدول أعمال جلسة الأمس عدة قوانين مهمة، بالإضافة الى طلبات استعجال قوانين أخرى يرى نواب انها تكتسب أهمية بالغة.



ومن تلك القوانين إلغاء فوائد قروض التأمينات الاجتماعية والتجنيس وإلغاء زيادة البنزين والمحروقات.



وأمس، وزعت الأمانة العامة على الأعضاء الدعوة للجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الحالي التي ستعقد اليوم.



وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توقيع مرسوم فض دور الانعقاد الحالي، مشيرا الى ان المجلس سيختتم أعماله اليوم الخميس بعقد الجلسة الختامية.



وقال الغانم: ان جلسة اليوم ستكون خاصة بالميزانيات التي حال فقدان النصاب دون مناقشتها.



وحول جلسة أمس الأربعاء وعدم انعقادها قال الغانم: تشرفت اليوم بلقاء صاحب السمو الأمير، لافتا الى ان عدم اكتمال النصاب الكافي لعقد الجلسة يحصل أحيانا، وأوضح ان نواب المجلس سيحضرون بعد الجلسة الختامية وفض دور انعقاد المجلس مأدبة إفطار عند صاحب السمو الأمير.



وفي هذا الإطار قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب: ان الحكومة جاهزة ومستعدة للجلسة الختامية.



ومن المقرر ان تبدأ جلسة اليوم بمناقشة تقرير لجنة الميزانيات عن الحساب الختامي للعام 2015-2016 وميزانية الوزارات والجهات الحكومية عن السنة المالية 2017/2018 ومن ثم يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح بإلقاء بيان عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية ثم يباشر المجلس مناقشة الحالة المالية للدولة لتبدأ بعد ذلك مراسم الجلسة الختامية لدور الانعقاد.



مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء»: ان المجلس سيقر قبل الجلسة الختامية ميزانيات «التأمينات» و«هيئة الاستثمار» و«البترول» بالإضافة الى معهد الأبحاث.



وأضافت المصادر ان بعض النواب لديهم أولويات تشريعية لم تقر، الأمر الذي قد يولد حالة من السجال في جلسة اليوم مع المطالبة بتأجيل فض دور الانعقاد.

وفي التفاصيل لم يتمكن مجلس الأمة من عقد جلسته التكميلية امس وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب حيث لم يتواجد في القاعة العدد الكافي لانعقادها.

وكان مقررا خلال الجلسة مناقشة تقارير اللجان عن عدة قوانين أبرزها إلغاء فوائد القروض والتجنيس وإلغاء زيادة البنزين بالإضافة الى عدة طلبات استعجال كان عدد من النواب ينوون تقديمها لإقرار بعض القوانين المدرجة على الجدول او استعجال نظر غيرها.

وفي هذا الاطار، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توقيع مرسوم فض دور الانعقاد الحالي، مشيرا الى ان المجلس سيختتم أعماله اليوم الخميس بعقد الجلسة الختامية بعد الانتهاء من جدول أعمال جلسة الغد «اليوم» المخصصة للميزانيات والحالة المالية للدولة.

وقال الغانم في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان جلسة غد الخميس ستكون خاصة بالميزانيات التي حال فقد النصاب دون مناقشتها اليوم «امس» على ان يعقبها الحالة المالية للدولة ثم الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي.

وحول جلسة امس الأربعاء وعدم انعقادها قال الغانم تشرفت اليوم بلقاء سمو أمير البلاد، لافتا إلى أن عدم اكتمال النصاب الكافي لعقد الجلسة يحصل أحيانا.



وأوضح ان نواب المجلس سيحضرون بعد الجلسة الختامية وفض دور انعقاد المجلس مأدبة إفطار عند سمو أمير البلاد.

من جهته، أعلن النائب د. وليد الطبطبائي انه ومجموعة من النواب سيرفضون اليوم فض دور الانعقاد في حال لم تناقش قوانين «اعادة اسعار البنزين كما كانت» وإسقاط قروض فوائد التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين.

وقال: هناك حاليا 7 نواب يرفضون فض دور الانعقاد اليوم على ان يفض الاسبوع المقبل.

وأكد الطبطبائي انه سيقدم استجوابا جديدا الى رئيس الوزراء اذا لم يسارع في الصيف إلى حل القضايا المهمة مثل البنزين وتشغيل مستشفى جابر وجامعة جابر ومعالجة قضية تخصيص 590 مليون دينار لإنشاء مخابئ لطائرات اليورو فايتر.

وأكد ان هناك أطرافا نيابية بالتنسيق مع الحكومة ساهموا بعدم انعقاد جلسة امس وعدم توفير النصاب القانوني لعقدها حتى لا تناقش الطلبات النيابية المقدمة معتبرا ان البعض يريد ان يكون دور هذا المجلس هو اقرار الميزانيات.. وروح بيتكم ولا يريدون اقرار القوانين المهمة.

وقال انه في حال لم تقر هذه القوانين فان دور الانعقاد سيكون مخيبا للآمال كونه لم يحقق الا انجازات جزئية مثلما حدث في كادر المعلمين.