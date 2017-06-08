رفض النائب احمد الفضل ان يكون طرفا في الخلاف فيما بين جمعية المحامين والقضاء.



مشددا على ان مثل هذه القضايا يجب ان تحل بشكل انيق وراق وبتدخلات من داخل الجسد القضائي وليس من خارجه.

وقال الفضل في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان كتابا وصلنا من جمعية المحامين يطلبون السند والدعم من النواب في قضية احتجاز احد المحامين من قبل القاضي، ونحن مع القضاء الواقف كما نحن مع القضاء الجالس، ولا نسعى الا لتطوير هذه المرافق الحيوية في البلد، ولكن لا اعتقد أن جمعية المحامين وفقوا بإرسال هذه الكتب الى النواب.

وأكد ان اي شئ يحصل بين القضاء واي جهة كانت لا يحل بهذه الطريقة، ولا يجب ان يستنصر بنواب او غيرهم، مشددا على انه احتراما للقاضي والمحامي فالأمور يجب ان تحل بشكل اهدأ وعن طريق المجلس الأعلى للقضاء وتدخلات من داخل الجسد القضائي وليس من خارجه.

ورأى ان تدخل النواب سيدخلهم في مصادمة مع القضاء، مبينا ان هناك طرقا اكثر سلاسة وديبلوماسية لمعالجة القضية، لأن امر القاضي لا يناقش بهذه الطريقة.

واعتبر ان أعضاء جمعية المحامين تسرعوا بتوزيع هذه الكتب على النواب، والعلاقة بينهم وبين القضاء يجب ان تكون ارفع من ذلك بكثير ولا يتم تدخل نائب او غيره فيها، معلنا رفع يده عن الموضوع.