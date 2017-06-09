‏⁧‫المجلس يوافق على الميزانية العامة ويحيل الحالة المالية للدولة لديوان المحاسبة

بدر السهيل

ناقش مجلس المة خلال جلسته الخاصة امس الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح استنادا إلى المادة (150) من الدستور والمادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.



وعقب استئناف الجلسة علنية قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان المجلس وافق على إحال الحالة المالية للدولة لديوان المحاسبة لتقديم تقرير بشأنها الى مجلس الأمة.



واضاف الغانم ان المجلس وافق على مشروعي قانونين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018، والحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016.



وبلغت الإيرادات المقدرة في الميزانية 13.5 مليار دينار منها11.7 مليار إيرادات نفطية و1.6 مليار إيرادات غير نفطية، وتقدر المصروفات في الميزانية بنحو 19.8 مليار دينار.



وبلغت الإيرادات في الحساب الختامي للعام 2015/2016 نحو 13.5 مليار دينار والمصروفات 18.2 مليار دينار.