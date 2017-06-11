قال النائب السابق عصام الدبوس إن المجلس الحالي لم يحقق حتى الآن أي تقدم في مجال القضايا الشعبوية الملحة مثل تخفيض أسعار البنزين وإلغاء فوائد التأمينات وأسعار الكهرباء والماء وغيرها من القضايا الحساسة التي يعتبر الملف الاقتصادي وعجز الميزانيات على رأس أولوياتها، معتبرا أن تعطيل الجلسة الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الحالي يعكس عدم نجاح فشل أداء للمجلس بشكل عام في تحقيق تطلعات الناس.

وأضاف الدبوس أن المجلس الذي لا يستطيع تحقيق الحدود الدنيا من طموحات ومتطلبات المواطنين ليس جديرا بالثقة ولا يستحق الاستمرار أكثر من ذلك لأن استمراره تضييع للوقت وتكديس للمشاكل وزيادة الضغوط المادية والمعنوية على المواطنين الذين لم يسمعوا حتى الآن إلا الوعود البراقة الكبيرة دون أن يتحقق أدنى مطلب لهم على أرض الواقع.

وأضاف أن نجاح الحكومة في استمالة عدد كبير من النواب لصالحها لتمرير ما تريد تمريره من قوانين وتشريعات وتفشل ما تريد إفشاله منها ما هو إلا انعكاس واضح للخلل البنيوي الذي تحدث عنه مرارا وتكرارا في تركيبة مجلس الأمة والحكومة معا، مبينا أن الحكومة يجب أن تتشكل بأغلبيتها من رحم المجلس لتحقيق التجانس والأداء الصحيحين.



وختم الدبوس داعيا الكويتيين جميعا لأخذ العبر والدروس لما رأوه ويرونه بأم أعينهم مرة بعد مرة وأن يعيدوا النظر في طريقة اختيارهم لممثليهم بعيدا عن أي توجهات فئوية أو طائفية أو قبلية أو غيرها لأن الاختيار الصحيح، بغض النظر عن تلك التوجهات، سيعود على المواطن بالخير بشكل سريع وأكيد.