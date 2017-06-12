سامح عبدالحفيظ

عقد مكتب المجلس اجتماعا له امس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



وقال رئيس لجنة الأولويات النائب ثامر السويط إنه تم تكليف لجنة الأولويات توجيه كتب إلى جميع اللجان البرلمانية لحثها على استغلال العطلة البرلمانية في الاستعداد ووضع أولوياتها لدور الانعقاد المقبل.



وأشار إلى ان مجموعة من النواب طلبوا من الحكومة إصدار قانون التجنيس كمرسوم ضرورة خلال فترة العطلة البرلمانية حتى تتم الاستفادة من الوقت.



وبين انه في حال عدم إصداره كمرسوم ضرورة فسيكون أولى الأولويات البرلمانية لإقراره في بداية دور الانعقاد المقبل.