الصبيح: 30% زيادة في الإنتاج بسبب استخدام المحميات المبردة بشرى شعبان

أكد رئيس لجنة الشؤون الزراعية في مجلس الأمة النائب حمدان العازمي أن اللجنة حريصة على التفاعل مع أي مقترح يخدم شريحة المزارعين الكويتيين لأنهم يشكلون ركيزة أساسية في توفير الأمن الغذائي.

وأضاف العازمي في تصريح للصحافيين خلال حضوره الغبقة الرمضانية التي نظمها الاتحاد الكويتي للمزارعين بمقر الاتحاد في منطقة الشويخ أول من أمس أن هناك الكثير من المطالبات برفض زيادة أي من المحروقات سواء البنزين أو الديزل لأن أي زيادة على الأسعار تنعكس سلبا على المواطن ولهذا نرفض أي زيادة على أي خدمة مقدمة، حتى زيادة الكهرباء لن نقبل بها سواء كانت على التجاري أو السكني أو الاستثماري، متمنيا أن يشهد دور الانعقاد المقبل إقرار كل ما يطمح إليه المزارع الكويتي، فأيدينا ممدودة لاتحاد المزارعين، كونه ممثلا عن كل المزارعين الكويتيين ولهذا نحتاج إلى التعاون مع اتحاد المزارعين لتلبية جميع مطالبهم.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح إن هذه الغبقة السنوية اعتاد الاتحاد على إقامتها بهدف تبادل الآراء والمقترحات لخدمة مصالح المزارع الكويتي، لافتا الى ان الحضور الكبير الذي ضم رئيس لجنة الشؤون الزراعية في مجلس الأمة النائب حمدان العازمي ونائب رئيس الهيئة العامة للزراعة دعيج البرازي ووزير التجارة والصناعة الاسبق د.عبدالمحسن المدعج وعضو الهيئة العامة لشؤون الزراعة د.محمد الخالدي.

وأشار الصبيح إلى أن الاتحاد سيعمل بالتنسيق مع النائب حمدان العازمي لتذليل جميع العقبات والمشاكل التي تواجه المزارعين أملا في زيادة الإنتاج، خاصة أن هناك اتجاها كبيرا من المزارع الكويتي إلى المحميات المبردة التي من خلالها زاد الإنتاج إلى ما يقارب 30% وبالتالي فإنها تحتاج إلى زيادة تقابلها، لافتا الى أن الاتحاد حريص على زيادة مراكز بيع المنتجات المحلية وذلك بهدف توفير الأسواق ومراكز البيع أمام المزارع لكي يتمكن من عرض منتجاته أمام المستهلك في جميع مناطق الكويت.