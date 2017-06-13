وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن الجمعيات الخيرية المرخص لها بجمع التبرعات وحجم التبرعات خلال 20 عاما الماضية.

وطلب النائب في سؤاله تزويده بالآتي:

1- كم عدد جمعيات النفع العام المرخصة رسميا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟

2- كم عدد الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية التي يسمح لها بجمع التبرعات في الكويت؟

3- إجمالي أموال التبرعات لآخر 20 عاما لكل جمعية ولجنة ومبرة على حدة.

4- هل توجد جمعيات أو مبرات خيرية غير مفعلة مرخصة وليس لها نشاط يذكر؟ يرجى تزويدي بأسمائها.

5- كم عدد الجمعيات الخيرية التي تم ترخيصها في آخر خمس سنوات؟ يرجى تزويدي بأسماء مؤسسيها ومبررات تأسيسها ونشاطها وفروقها عن سابقاتها.

6- ما ضوابط إنشاء وتأسيس الجمعيات الخيرية؟ وهل يراعى فيها الجانب الفكري؟ وكيف يتم التأكد من توافر هذه الضوابط؟

7- آليات المراقبة المالية لما يرد ويصرف من تبرعات.

8- المبلغ المصروف للقائمين على تلك الجمعيات واللجان والمبرات الخيرية كل على حدة لآخر 20 سنة، وهل تلك المبالغ يتم استقطاعها من مبالغ التبرعات؟

9- هل هناك كشوف بأسماء أعضاء الجمعيات العمومية لجمعيات النفع العام مودعة لدى وزارة الشؤون؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء أعضاء كل جمعية ولجنة ومبرة على حدة.

10- ما آلية المراقبة والرصد لمخالفات جمعيات النفع العام لنظامها الأساسي وخروجها عن أغراض تأسيسها؟

11- هل خالفت أي جمعية أو لجنة أو مبرة نظامها الأساسي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالمخالفة والإجراء المتبع من قبل الوزارة.