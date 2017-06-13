بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيس مجلـس الشورى السعـودي الشيــــخ د.عبدالله بن محمد آل الشيخ عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة باستشهاد أحد ضباط الشرطة إثر هجوم إرهابي على دورية شرطة في محافظة القطيف.

وأعرب الغانم في برقيته عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي مؤكدا التضامن والتعاضد الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والتأييد التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين ورئيسة المجلس الاتحادي فالنتينا ماتفيينكو وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية الفلبين بانتاليون د.ألفاريز ورئيس مجلس الشيوخ أكوالينو «كوكو» ل. بيمنتيل الثالث وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.