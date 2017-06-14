دعا النائب عسكر العنزي وزير الصحة د.جمال الحربي الى سرعة إصدار قرار بإعادة فتح ابتعاث الحالات المرضية من المواطنين للعلاج بالخارج، مؤكدا ضرورة فتح باب لجنة التظلمات لتلقي تظلمات المواطنين الكويتيين من قرارات إدارة العلاج بالخارج وقرارات اللجان الطبية والتي تتعسف مع بعض المرضى الكويتيين وترفض سفرهم للعلاج بالخارج رغم انهم يستحقون الابتعاث لحالتهم الصحية الحرجة ولعدم وجود علاج لهم داخل الكويت.

وقال عسكر في تصريح صحافي: ان علاج المواطن الكويتي بالخارج هو حق دستوري وقانوني مادام لا يوجد لحالته المرضية الحرجة علاج داخل الكويت، متمنيا على وزير الصحة ان يقدر معاناة المرضى الكويتيين ويصدر قرارا إنسانيا مستحقا ينتظره الكثيرون من المرضى لإعادة الأمل إليهم في الشفاء من حالاتهم المرضية الحرجة من خلال إعادة فتح باب الابتعاث للعلاج بالخارج.

وأضاف عسكر: انه بات من الضروري وقف ما يتعرض له المرضى الكويتيون من تعسف داخل لجان العلاج بالخارج الطبية، وإلغاء القرارات التي تحرم المواطنين من حقهم في العلاج بالخارج ماداموا فقدوا الأمل في العلاج بالداخل.

وشدد عسكر على ضرورة تعديل لائحة العلاج بالخارج والتي تم إقرارها مؤخرا لابتعاث جميع الحالات المرضية التي كان يتم في السابق ابتعاثها للعلاج بالخارج وهي الآن غير مشمولة في اللائحة مثل العقم وفتح الباب لإرسال حالات جديدة للعلاج بالخارج من مرضى الأمراض المستعصية والأورام السرطانية والأطفال والجراحات المستعصية والحرجة فعددهم في تزايد وفتح باب التظلمات لمن يشعر بانه تعرض للظلم بحرمانه من العلاج بالخارج.