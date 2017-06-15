وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان جاء فيه: قام كونغرس الفيفا يوم الخميس 11/5/2017 بالتصويت بالغالبية العظمى على استمرار إيقاف نشاط كرة القدم بالكويت وحسب تصريحات نائب المدير العام لشئون الرياضة د.حمود فليطح المنشور في جريدة الراي بتاريخ 13/5/2017 بأن الاتحاد الآسيوي لم يقم بتقديم تقرير بخصوص رفع الإيقاف، لذا يرجى إفادتـــي بالتالي: الإجراءات والتحركات التي قامت بها حكومة الكويت لرفع الإيقاف (قبــل) اجتـمـــاع كونغرس الفيفا، والإجراءات التي ستتخذها حكومة الكويت تجاه الاتحاد الآسيوي بعد موقفه المتخاذل تجاه رفع الإيقاف والقضايا المتبادلة بين الكويت والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والقضايا المتبادلة بين الهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية التي تم حلها.



وقد قام اتحاد الرماية الكويتي برفع الإيقاف الرياضي عنه بعد مخاطبة الاتحاد الدولي للرماية بأنه لا يوجد تدخل حكومي في سياسة الاتحاد، فهل قامت الاتحادات الأخرى بهذه الخطوة علما بأنها اتحادات تم تعيينها؟