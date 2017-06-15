وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع جاء فيه: يعد جسر الشيخ جابر الأحمد أحد أهم المشاريع التنموية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، ويهدف الجسر الذي يمتد عبر جون الكويت بطول 37.5 كيلومترا تقريبا، لربط مدينة الكويت بمنطقة الصبية ومن المتوقع أن ينتهي بناء الجسر بنهاية العام القادم 2018.



وكون مثل هذا المشروع سيختصر المسافة بين العاصمة ومنطقة الصبية بشكل كبير متيحا فرصة غير مسبوقة لتوفير أراض ضخمة بموقع استراتيجي على جون الكويت يمكن استغلالها لتوفير مشاريع إسكانية وسياحية ضخمة إضافة لإمكانية توفير أراض وبنى تحتية يمكن توظيفها في عملية التنويع الاقتصادي من خلال إنشاء مصانع ومناطق تعليمية وصحية على بعد كيلومترات قليلة من عاصمة الكويت.



ولما كانت الدول تتعامل مع مشاريع من هذا النوع بطريقة تضمن الاستغلال الأمثل لها حال إنجازها من خلال إطلاق ورش إعمار وبنية تحتية بالتزامن مع إنجاز مشاريع كهذه حتى يتم الربط بينهما حال الإنجاز لتحقيق قفزة نوعية للاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية.



لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: خطط واستراتيجية الحكومة المتعلقة بتطوير منطقة الصبية وماهية الخطوات التي تمت فعليا نحو تنفيذ هذه الرؤية إضافة لتزويدنا بمحاضر اجتماعات فرق العمل، إن وجدت، والخاصة بتطوير منطقة الصبية تزامنا مع تنفيذ الجسر إضافة للعقود التي تم إبرامها والخاصة بتطوير منطقة الصبية بجميع مراحلها.