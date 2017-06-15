أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي أن تقرير اللجنة عن قانون تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه في العام 2017 قد وافقت عليه اللجنة وانتهت منه في شهر أبريل الماضي ثم رفعته إلى المجلس أي قبل شهرين ونصف الشهر من الجلسة الختامية وليس كما ادعى رئيس لجنة الأولويات البرلمانية بأن لجنة الداخلية والدفاع احالت القانون قبل الجلسة الختامية بأسبوع.

وقال عسكر في تصريح صحافي: كان من المفترض على لجنة الاولويات ادراج قانون تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه في العام 2017 ضمن الاولويات التي تناقش في الجلسات لأنه متفق عليه، كما ان لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية انتهت من تقريرها عن القانون قبل فض دور الانعقاد بشهرين وكان من المفترض ان تدرجه لجنة الأولويات على جدول الجلسات الا ان لجنة الاولويات تجاهلت قانون التجنيس رغم جهوزيته منذ شهرين ونصف الشهر قبل الجلسة الختامية، وبالتالي المسؤول عن عدم اقرار القانون هو لجنة الأولويات، فالقانون عندها منذ شهر أبريل بينما فض دور الانعقاد والجلسة الختامية كان في شهر يونيو.

وطالب النائب عسكر العنزي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإضافة تخصص تربية بدنية إلى دورة طلبة ضباط الاختصاص دفعة رقم 29.

وقال عسكر في تصريح صحافي: ان وزير الداخلية أضاف الى ‏إعلان دورة ضباط الاختصاص رقم 29 عددا من التخصصات هي الحقوق وعلوم المكتبات والمعلومات والمحاسبة، ولذلك نطالب بإضافة تخصص تربية بدنية الى دورة ضباط الاختصاص أسوة بالتخصصات الأخرى.