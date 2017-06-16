سامح عبدالحفيظ

أعلنت عضو لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم موافقة اللجنة على خفض سن التقاعد لمن يرعى معاقا من الوالدين من 20 الى 15 سنة للرجل ومن 15 الى 10 سنوات للمرأة، مبينة ان اقتراح تخفيض سن التقاعد جرى التصويت عليه بموافقة اثنين من الأعضاء ورفض اثنين، مشيرة الى ان كفة صوت الرئيس رجحت مروره وستتم إحالته الى المجلس.

وقالت الهاشم إنها تتفق مع وجهة نظر مؤسسة التأمينات حول القضية، كما أنها تؤمن بأن العناية بالمعاق من قبل والديه واجب إنساني تفرضه الغريزة، مستدركة: إلا أن مدعي الإعاقة في ازدياد والشهادات المزورة قدرت بنحو 592 شهادة لاسيما مدعي الإعاقات الشديدة على الرغم من انها إعاقة مختلفة تماما وهو ما بينته للجنة دكتورة في الهيئة العامة للإعاقة وان الأمر يتكرر بشكل دائم.



وأوضحت الهاشم ان الدولة لم تبخل في تقديم المساعدة العينية بالإضافة الى العلاج الطبيعي، مؤكدة ان الاقتراحات تحوي طلبات مالية كبيرة.



وبينت أنه من المفروض تعزيز ذات المعاق كي يندمج في المجتمع، موضحة ان بعض المساعدات تعدت راتب الموظف ما يجعل المعاقين يرفضون العمل.

وقالت الهاشم: تمت الموافقة على إنشاء معاهد خاصة للمعاقين بالمحافظات الست تختص بالدراسة وغيرها، مشيرة الى أنه تم رفض بعض الاقتراحات التي رأتها اللجنة أنها غير واقعية.